„Stačilo“: Ivan Štefanec končí v KDH. Dôvodom je, že poslanci hnutia pomohli Smeru pri novele ústavy

Dlhoročný europoslanec Ivan Štefanec dnes oznámil, že ukončuje svoje členstvo v kresťanskodemokratickom hnutí (KDH). Posledným dôvodom jeho rozhodnutia je podľa vlastných slov podpora poslancov KDH koaličnému Smeru pri schválení novely Ústavy SR, ktorá zavádza do ústavy definíciu dvoch pohlaví – muž a žena – a upravuje adopcie, odmeňovanie či výchovno-vzdelávací proces.
„Priatelia, dnes som sa rozhodol ukončiť svoje členstvo v KDH. Posledným dôvodom bola pomoc poslancov KDH Smeru pri odvedení pozornosti od poklonkovania masovému vrahovi a od ekonomického a morálneho ničenia Slovenska,“ napísal Štefanec na svojom Facebooku.
Podľa Štefanca ide o rozhodnutie, ktoré reflektuje jeho hodnoty: „Žijeme v dobe, kedy sa rozhodujeme, či budeme chrániť život a žiť podľa pravidiel v európskom priestore, alebo sa budeme pokrytecky tváriť, že nám ide o tieto hodnoty a pritom napomáhať gaunerom pri ekonomickom a morálnom úpadku Slovenska schádzaním z európskej cesty. Pre mňa je táto voľba jasná.“
Štefanec zároveň poďakoval priateľom a kolegom v KDH, ktorí stáli pri ňom, a zdôraznil, že aj naďalej bude podporovať slobodu, demokraciu a rovnosť: „Odchádzam s pocitom, že som KDH dal viac, ako som dostal. Na Slovensku mi záleží a budem sa naďalej vyjadrovať slobodne a presadzovať slobodu, demokraciu a rovnosť pre všetkých.“
