„Stačilo“: Ivan Štefanec končí v KDH. Dôvodom je, že poslanci hnutia pomohli Smeru pri novele ústavy

Foto: TASR/Jaroslav Novák

TASR
Tomáš Čapák
Štefanec končí v KDH po podpore Smeru pri ústave.

Dlhoročný europoslanec Ivan Štefanec dnes oznámil, že ukončuje svoje členstvo v kresťanskodemokratickom hnutí (KDH). Posledným dôvodom jeho rozhodnutia je podľa vlastných slov podpora poslancov KDH koaličnému Smeru pri schválení novely Ústavy SR, ktorá zavádza do ústavy definíciu dvoch pohlaví – muž a žena – a upravuje adopcie, odmeňovanie či výchovno-vzdelávací proces.

„Priatelia, dnes som sa rozhodol ukončiť svoje členstvo v KDH. Posledným dôvodom bola pomoc poslancov KDH Smeru pri odvedení pozornosti od poklonkovania masovému vrahovi a od ekonomického a morálneho ničenia Slovenska,“ napísal Štefanec na svojom Facebooku.

Podľa Štefanca ide o rozhodnutie, ktoré reflektuje jeho hodnoty: „Žijeme v dobe, kedy sa rozhodujeme, či budeme chrániť život a žiť podľa pravidiel v európskom priestore, alebo sa budeme pokrytecky tváriť, že nám ide o tieto hodnoty a pritom napomáhať gaunerom pri ekonomickom a morálnom úpadku Slovenska schádzaním z európskej cesty. Pre mňa je táto voľba jasná.“

Štefanec zároveň poďakoval priateľom a kolegom v KDH, ktorí stáli pri ňom, a zdôraznil, že aj naďalej bude podporovať slobodu, demokraciu a rovnosť: „Odchádzam s pocitom, že som KDH dal viac, ako som dostal. Na Slovensku mi záleží a budem sa naďalej vyjadrovať slobodne a presadzovať slobodu, demokraciu a rovnosť pre všetkých.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Matovič o svojich poslancoch: Zľakli sa, urobili z nás somárov. Keby som bol na ich…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac