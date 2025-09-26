Matovič o svojich poslancoch: Zľakli sa, urobili z nás somárov. Keby som bol na ich mieste, vzdal by som sa mandátu

Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič sa po schválení vládnej novely Ústavy SR vyjadril k postoju svojho hnutia. Tvrdí, že stoja pred verejnosťou „sklamaní a zradení“, no zároveň s čistým svedomím.
„Stojíme tu takto pred vami, obrazne nahí, pripravení na vaše šípy, inak povedané na vaše otázky. Akúkoľvek z tých otázok zodpovieme. Stojíme tu… sklamaní, zradení, ale s čistým svedomím,“ vyhlásil Matovič.
Odmietli pomôcť Ficovi, no s KDH by novelu podporili
Podľa Matoviča hnutie od januára opakovane jasne deklarovalo, že v tejto agende nebude pomáhať premiérovi Robertovi Ficovi a strane Smer-SD. „Keď sme tu včera stáli, a nielen včera, ale stáli sme tu od januára možno štyri, päť alebo šesťkrát – hovorili sme, že Robertovi Ficovi v tejto agende odmietame pomáhať,“ uviedol.
Zároveň však zdôraznil, že obsahovo so zmenami problém nemajú. „Vždy sme hovorili, že keď s touto agendou, s týmito zmenami príde KDH, nemáme problém tieto zmeny podporiť, lebo vnútorne s tými zmenami súhlasíme,“ dodal.
Rozhodovanie vo vnútri hnutia a zmena postoja
Podľa Matoviča v hnutí prebiehali diskusie s poslancami Marekom Krajčím a Rastislavom Krátkym, ktorí zvažovali svoj postoj. „Vždy som sa im snažil povedať: nebojte sa, nemôžeme sa zľaknúť, nemôžeme sa nechať vydierať Robertom Ficom,“ uviedol.
Tvrdí, že oboch uisťoval, že zmena bude mať priestor prejsť aj cez KDH. Situácia sa podľa neho zmenila po Ficovej tlačovke. „Áno, nastala paradigmatická zmena tlačovkou Roberta Fica o 16. hodine, kde povedal, že ďalšia možnosť nebude. Vtedy som vedel, že to je zle,“ dodal.
Na záver nešetril kritikou ani voči vlastným kolegom. „Urobili z nás somárov. Na ich mieste by som sa vzdal mandátu,“ odkázal.
Progresívne Slovensko a sviatok Sedembolestnej Panny Márie
Ako ďalší faktor spochybňujúci rozhodovanie svojich kolegov označil Matovič hlasovanie Progresívneho Slovenska. „Zásadným spôsobom nahlodalo ich presvedčenie hlasovanie Progresívneho Slovenska spolu so Smerom za zrušenie sviatku Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra,“ povedal s tým, že práve to viedlo k rozčarovaniu aj v cirkevných kruhoch.
Parlament v piatok schválil novelu ústavy, ktorá do nej zakotvuje dve pohlavia – muž a žena. Novela okrem iného upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90. Okrem Krátkeho a Krajčího podporili návrh z radov opozície aj viacerí poslanci KDH a Richard Vašečka (Slovensko, Za ľudí, KÚ).
