Práve sa stalo: Parlament schválil novelu ústavy. Za bolo 90 poslancov

Aktuálna správa
Nina Malovcová
SITA
Fico vyhlásil, že Slovensko má historickú šancu.

Parlament dnes nečakane odobril novelu Ústavy SR. Potrebnú ústavnú väčšinu dosiahlo hlasovanie práve vďaka 90 poslancom, medzi ktorými boli aj Marek Krajčí a Rastislav Krátky z Hnutia Slovensko.

Informoval o tom Denník N. Za návrh hlasovalo 90 poslancov z 99 prítomných, 7 bolo proti a nikto sa nezdržal.

Celkovo sa pridalo 12 opozičných poslancov, z toho 9 z KDH a 3 z klubu Hnutia Slovensko, vrátane Richarda Vašečku z Kresťanskej únie. Koaličné strany hlasovali takmer jednotne, za bolo všetkých 42 poslancov Smeru, 25 poslancov Hlasu s výnimkou jedného, a tiež všetkých sedem poslancov SNS. K návrhu sa pridali aj traja nezaradení poslanci.

Poslanci včera nehlasovali o novelu Ústavy SR. Predseda parlamentu Richard Raši totiž tesne pred hlasovaním informoval poslancov, že hlasovanie sa odkladá na piatok na 11:00. Táto informácia sa stretla v NR SR s nevôľou opozičných poslancov, ktorí žiadali vysvetlenie dôvodu presunutia hlasovania.

Buď dnes, alebo už nikdy

Premiér Robert Fico na tlačovej besede ešte pred pôvodne na štvrtok avizovaným hlasovaním vyhlásil, že Slovensko má „historickú šancu“ na zásadnú zmenu ústavy. Smer podľa neho ponúka 42 hlasov a očakáva podporu aj od ďalších koaličných i opozičných poslancov.

Foto: Facebook – Robert Fico (reprofoto)

Ak teda novela nezíska ústavnú väčšinu, téma sa v tomto volebnom období uzatvorí. „Buď dnes, alebo už nikdy,“ uviedol Fico s tým, že vláda urobila maximum pre schválenie novely doma aj na medzinárodnej úrovni. Pôvodne sa o návrhu rokovalo ešte pred letom, avšak napokon bolo hlasovanie presunuté na jeseň.

Dôvodom bolo, že by sa pre prijatie novely nenašlo potrebných 90 hlasov. Podporiť ju totiž odmietajú poslanci za KDH František Mikloško aj František Majerský. Podporiť novelu nechcel v tom čase ani poslanec Hlasu Ján Ferenčák. Bez týchto troch hlasov by Smer-SD, Hlas-SD, Slovenská národná strana, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Kresťanská únia (KÚ) mali dohromady len 89 hlasov a návrh by neprešiel.

Po zmene v Kresťanskej únii šance klesli

Po úmrtí Záborskej z Kresťanskej únie, ktorá návrh novely plánovala podporiť, nastúpil do NR SR Igor Dušenka a deklaroval, že novelu ústavy nepodporí. Cieľom návrhu novely ústavy má byť podľa prekladateľa posilnenie tradičných hodnôt pre zachovanie kultúrneho dedičstva Slovenska. Návrh predstavil v parlamente minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).

Ako uviedol, dané hodnoty vychádzajú z preambuly Ústavy SR, a tiež sú spojené s uznaním manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy. Návrh chce zdôrazniť zvrchovanosť Slovenska v základných kultúrno-etických otázkach, pokiaľ ide o ochranu života a ľudskej dôstojnosti, súkromný a rodinný život, či manželstvo a rodinu.

Okrem iného návrh navrhuje zakotviť do ústavy, že SR uznáva len dve pohlavia, a to muža a ženu. Osvojiť dieťa by si v prípade schválenia mohli len zosobášené páry. Rodičia by podľa návrhu mali mať právo rozhodovať o účasti detí na výučbe, ktorá je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu, respektíve na vzdelávaní, ktoré sa týka intímneho života a sexuálneho správania.

