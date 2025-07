Spravila prešľap. Princezná Kate sa vykašľala na kráľovský protokol, ktorý dodržiavala kráľovná Alžbeta

Pred pár dňami Kate navštívila nemocnicu v Colchesteri a zverejnila aktuálne informácie o svojej ceste so zákernou rakovinou. Práve pri komunikácii s verejnosťou sa dopustila princezná chyby, ktorú si zrejme ani neuvedomila. Urobila tak počas verejného vystúpenia v centre, kde sa zotavujú pacienti. Zároveň zasadila ruže ako symbol na podporu zotavenia z rakoviny a strávila nejaký čas v záhrade, čo bolo jej prvé verejné vystúpenie od minulého mesiaca, keď vynechala Royal Ascot.

Trojnásobná mamička prvýkrát odhalila svoju diagnózu, a oznámila, že začala s chemoterapiou, v marci minulého roka, pričom v januári tohto roku dala vedieť, že sa nachádza v remisii. Počas nedávnej návštevy nemocnice princezná otvorene prehovorila o emocionálnej a fyzickej „fáze po liečbe“ a podelila sa o to, že proces bol „naozaj, naozaj náročný“, ako uviedla Tyla.

Čo prezradila verejnosti?

„Počas liečby sa tvárite statočne. Po skončení liečby si ale pomyslíte, že sa už vraciate do normálneho života, ale v skutočnosti je fáza po liečbe veľmi ťažká. Hoci už nie ste nevyhnutne pod dohľadom klinického tímu, nedokážete normálne fungovať doma tak, ako kedysi,“ priznala úprimne Kate.

Ako ďalej princezná z Walesu pokračovala, vyžaduje si to čas, kým sa človek dostane do svojej každodennej rutiny. „Je to ako na horskej dráhe, nie je to hladká jazda, akú by ste očakávali. Realita je však taká, že človek prežíva ťažké časy,“ dodala Kate. Počas svojho vystúpenia v Colchesteri mala princezná stále dobrú náladu, čo si mohli všimnúť fanúšikovia a zamestnanci v nemocnici, s ktorými sa stretla.

