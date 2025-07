Spravila pre to maximum. Úprimné priznanie herečky z Dunaja, k vašim službám, ako sa zžila s postavou

Milujú ju i nenávidia. Seriálová Tereza Lapšanská dostala mnohých televíznych divákov, ktorí si Dunaj, k vašim službám už nevedia bez nej ani predstaviť. Známa herečka sa zhostila svojej postavy veľmi dobre, o čom svedčí fakt, že z pôvodnej malej roly sa stala väčšia a hoci mala byť v seriáli len pár častí, dostala nakoniec viac priestoru. Barbora Chlebcová je nadšená tým, že dostala príležitosť účinkovať v úspešnej ságe.

Mladá herečka sa objavila v 5. sérii aka zapálená ľudáčka, ktorá sa stará takmer do všetkého. A hoci patrí skôr medzi negatívne postavy, reakcie divákov sú obojstranné. Ako sama nedávno priznala, na jednej strane jej píšu, aká je odporná, na druhej si nevedia vynachváliť jej herecký výkon. Barbora Chlebcová totiž išla do toho na sto percent a vynaložila maximálnu snahu o čo najlepšie stvárnenie Terezy, ako uviedla v rozhovore pre portál Koktejl.

V čom tkvie podľa nej úspech seriálu?

Herečka neskrýva nadšenie z možnosti zahrať si v seriáli Dunaj, k vašim službám. „Jednak som sa veľmi potešila, že konečne niečo idem nakrúcať. Nevedela som, aký rozsah bude mať postava, bolo to na niekoľko natáčacích dní a potom, že sa uvidí. No a tak sa nejako uvidelo dobre, začalo to baviť scenáristov a aj ľudí veľmi baví tá postava, a taktiež mňa. A tak sa to nejako dobre stretlo, nejaká dobrá konštelácia a Tereza pokračuje ďalej,“ uviedla Barbora.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Moderátorka*Herečka*Freelancer (@barborachlebcova)

Podľa jej slov spočíva úspech seriálu v tom, že sa dej odohráva počas druhej svetovej vojny. Práve táto téma je na Slovensku populárna. „Myslím si, že tým, že ešte žije dosť veľa ľudí, ktorí si tú dobu pamätajú, tak to stále v nás rezonuje, a dostatočne silno, preto sa to ľuďom páči,“ dodala herečka a doplnila, že je veľmi rada, že to scenáristi zasadili do prostredia Bratislavy.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

„Lebo je to vďaka tomu oveľa realistickejšie a uchopiteľné, veľa ľudí si to pamätá a to je podľa mňa skvelé. Plus sa tam spomínajú rôzne slovenské mestá, ktoré v tej dobe nepatrili Slovensku, ale boli súčasťou Maďarska,“ spomenula sympatická blondínka.

Ako ďalej priznala, s tímom sa jej spolupracovalo veľmi dobre. Na pľaci panuje výborná atmosféra, čo je spôsobené aj tým, že sa na jednom mieste stretli prevažne mladí ľudia. Navyše, s mnohými kolegami sa herečka pozná dlhé roky, napríklad s Filipom Tůmom, ktorý stvárňuje zákerného Antona Holubca, je to už 25 rokov, takže nemá pri ňom žiadne zábrany.

Chcela, aby jej postava bola pre diváka uveriteľná