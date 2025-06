O bizarné momenty nemá núdzu. Herečka z Dunaja priznala, čo zvláštne jej hovoria ľudia, ktorí ju stretávajú na ulici

Herečku si mnohí pamätajú zo šou Dievča za milión, a hoci nevyhrala, dostala sa do povedomia verejnosti. Teraz hviezdi ako ľudáčka Tereza Lapšanská v úspešnom seriáli Dunaj, k vašim službám. Odkedy prišla do seriálového deja, čo bolo v piatej sérii, poriadne zamiešala kartami. A to si Barbora myslela, že pôjde len o malú postavu. Okolnosti sa však zmenili, a keďže boli mnohí spokojní a do deja priniesla niečo nové, spolupráca sa predĺžila a trvá naďalej.

Ako povedala Barbora Chlebcová pre Plus Jeden Deň, na začiatky v seriáli si veľmi dobre pamätá. „Zavolala mi produkčná a chcela vedieť, kedy mám voľno. A ja jej vravím, že na čo chce toľko dní, keď to bude len malá postava. Z produkcie mi povedali, že to vyzerá tak, že je tam toho viac,“ povedala herečka, ktorá následne prešla kostýmovými a maskérskymi skúškami a kúpili jej parochňu, čím sa to celé odštartovalo.

Čo jej ľudia hovoria?

Pre slovenskú umelkyňu je Tereza prvou väčšou postavou. Mnohí ju chvália, že ju hrá výborne, za čo môže fakt, že jej sadla. „S postavou Terezy som sa zžila, pretože ak neuveríte tomu, čo hráte, nikdy to nebude pôsobiť dôveryhodne. Keď hrám, som Tereza. Musím nenávidieť Židov a veriť režimu,“ uviedla Barbora, ktorá si medzi ostrými vždy povie, aké to bolo v tej dobe hrozné.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Veľká herecká úloha v seriáli, ktorý žne úspech a diváci ho milujú, automaticky so sebou priniesla aj väčšiu slávu. Ľudia ju vďaka úlohe nevyspytateľnej Terezy spoznávajú na ulici, dávajú jej komplimenty a chcú sa odfotiť. Dokonca ju častujú slovami, ktoré sú miestami protichodné, no vyvolávajú úsmev na tvári.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Moderátorka*Herečka*Freelancer (@barborachlebcova)

„Mám kopu bizarných momentov. Zvyknem hovoriť, že moje komplimenty sú ako oxymoron, uvediem príklad: Vy ste taká odporná, ale hráte to super, všetko vám verím! Ale najradšej by som vás dorazil. Asi takto znejú skoro všetky tie „komplimenty“,“ priznala herečka, ktorá sa najviac teší z toho, že jej to diváci veria. Terezu totiž stvárňuje vierohodne, ako by ňou bola ona sama.

Divákov čakajú zmeny