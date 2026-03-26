Spoplatnené toalety v nákupných centrách. Niekde už Slováci platia, poznáme plány známych shoppingov

Martin Cucík
Zisťovali sme, či majú slovenské obchodné centrá v pláne spoplatniť toalety. Niektoré to už spravili, iné váhajú.

V nákupných centrách sú Slováci zvyknutí na určitý štandard služieb. Medzi ne nepochybne patria aj toalety. Kým u našich susedov sa postupne zavádza poplatok za ich použitie, u nás sa tento model zatiaľ používa sporadicky. Zisťovali sme teda situáciu týkajúcu sa plánov našich obchodných centier.

Toalety sú zákazníkom sprístupnené cez vstupné turnikety za poplatok/výška poplatku je zverejnená v priestoroch turniketov,“ uvádza sa v prevádzkovom poriadku OC Galéria Martin. Centrum k tomuto kroku, ktorý vyvolal búrlivé reakcie zákazníkov, pristúpilo ešte v roku 2023. Dôvodom boli podľa zástupcov neprispôsobiví občania.

K spoplatneniu toaliet v Obchodnom centre Galéria Martin sme pristúpili po dlhoročnom a dôslednom zvažovaní. Dôvodom sú najmä neprispôsobiví občania, ktorí obťažujú našich zákazníkov či už zápachom, žobraním, spaním v priestoroch centra, požívaním alkoholu, nadávaním, agresivitou,“ vyjadrila sa na tému riaditeľka centra Ivana Prokainová pre portál MY Turiec.

Odvtedy sa k podobnému riešeniu pridala aj konkurencia, konkrétne OC Forum Poprad a OC Novum v Prešove. „Áno, tento model sme spustili začiatkom januára. Vzhľadom na čerstvosť však ešte nemáme analýzu dosahov,“ potvrdila pre interez zavedenie spoplatnenia Petra Krchová z marketingového zastúpenia OC Novum.

Rozhodli sme sa preto osloviť k tejto téme aj ďalšie obchodné centrá a zistiť, či majú v pláne aplikovať podobný model.

Plány sa líšia

Téma spoplatňovania toaliet nie je z nášho pohľadu jednoznačná. Zastávame názor, že v 21. storočí by mali byť toalety dostupné bez obmedzení. Žiaľ, prax ukazuje, že ich užívanie nie je vždy v súlade s našou predstavovou. Zabezpečiť ich chod k všeobecnej spokojnosti napriek enormnému úsiliu je nemožné,“ uviedla pre interez Zuzana Desiatniková z marketingového oddelenia košického OC Optima.

„Rozumieme stanovisku našej konkurencie, ktoré ich vedie k spoplatneniu a tým snáď k eliminovaniu nežiaducej situácie. Vedenie nášho OC sa momentálne k tomuto kroku neprikláňa, no do budúcna ho nevylučuje,“ dodala Desiatniková.

Rovnako sa k spoplatneniu zatiaľ nechystá ani bratislavské OC VIVO. „Evidujeme, že téma spoplatnenia toaliet sa v niektorých nákupných centrách na Slovensku objavuje, v súčasnosti však túto možnosť pre naše centrum nepripravujeme,“ vyjadrila sa pre interez Sofia Kósová z bratislavského OC VIVO.

V Bratislave to zvažujú

Z vyjadrení obchodných centier to pôsobí, že najbližšie k tomuto krokuOC Central v Bratislave. Centrum však zdôrazňuje, že to nie je za účelom získanie dodatočných financií.

V súčasnosti túto tému v rámci nášho nákupného centra evidujeme a interne ju zvažujeme, avšak nejde o rozhodnutie motivované snahou generovať dodatočný príjem. Primárnym cieľom takéhoto prípadného kroku by bolo zabezpečenie dlhodobo vysokej úrovne hygieny, kvality služieb a komfortu pre našich návštevníkov,“ uviedol pre interez Stanislav Polak z bratislavského OC Central.

Podľa Polaka ide najmä o zvýšenie štandardu pre návštevníkov. Argumentuje aj tým, že v zahraničí podobné modely zlepšili situáciu.

Prevádzka sanitárnych zariadení v nákupných centrách je čoraz náročnejšia z pohľadu nákladov aj údržby, pričom skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že vhodne nastavený režim môže prispieť k vyššiemu štandardu čistoty a celkového používateľského komfortu,“ uvádza ďalej vo vyjadrení.

Zároveň však platí, že akékoľvek rozhodnutie v tejto oblasti by bolo prijaté s dôrazom na citlivé nastavenie voči zákazníkom, aby nedošlo k negatívnemu dosahu na ich nákupný zážitok. V tejto chvíli nemáme prijaté finálne rozhodnutie ani konkrétny časový plán zavedenia,“ zakončil Polak.

Bystrica ani Nitra o tom zatiaľ neuvažujú

Europa Shopping Center, najväčšie a najnavštevovanejšie nákupno-zábavné centrum v celom Banskobystrickom kraji, o tomto kroku zatiaľ neuvažuje.

V rámci EUROPA SC aktuálne nezamýšľame spoplatnenie toaliet. Registrujeme tento trend, zväčša sa objavuje vo veľkých mestách a v centrách miest, kde je veľký prechod ľudí a toalety zvyknú byť zneužívané napríklad ľuďmi bez domova,“ vyjadrila sa pre interez Beáta Patáková z banskobystrického nákupného centra Europa SC.

Rovnako o spoplatnení neuvažuje ani nitrianske OC Centro Nitra. O spoplatnení toaliet nateraz neuvažujeme,“ vyjadrila sa Simona Užovičová z marketingového oddelenia.

Kým u našich susedov je teda spoplatnenie toaliet časté, na Slovensko tento trend ešte naplno neprišiel.

