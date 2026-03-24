Slováci sa sťažujú, že chuť ich obľúbeného nápoja sa zhoršila: Kofola reaguje

Možno to poznáte aj vy, máte svoje obľúbené jedlá a nápoje, ktoré kupujete opakovane. Stačí však nepatrná zmena a zrazu máte pocit, že to chutí akosi nesprávne. Ľudia sa posťažovali, že im akosi inak začala chutiť kofola.
Zhoršila sa chuť populárneho nápoja?
Nedávno sme vám priniesli článok o tom, že si Slováci všimli zmenenú chuť minerálok. Na Reddite sa Slovák tentoraz pýtal, či si ľudia všimli, že sa zmenila chuť kofoly. Príspevok, v ktorom sa pýtal „Zhoršila sa kofola, alebo sa mi to len zdá?“ medzičasom vymazal, no komentáre ľudí si môžete stále prečítať.
Jeden z komentujúcich odporúča porovnať si, aké je zloženie nápoja teraz a aké bolo pred niekoľkými rokmi. Myslí si, že následkom vyššej dane a dane z cukru došlo k zmenám. Niektorí sa pýtajú, či to v takom prípade znamená, že sa zmena týka len slovenského trhu, no nie českého.
„Aj mne sa zdá, že tá chuť je iná, ako bývala,“ súhlasia niektorí používatelia Redditu s názorom, že chuť kofoly sa zmenila. „Poďme na to tak, že čo sa zlepšilo. Neviem o ničom,“ reaguje pesimisticky komentujúci.
Niektorí zmenu nepostrehli
„Tiež mám pocit, že sa zhoršila,“ myslia si ďalší používatelia. Niektorí dodávajú, že ju prestali kupovať a skúšajú radšej iné sladené nápoje. Ak im niečo zachutí viac, sú ochotní si za to aj priplatiť. Nájdu sa ale aj takí, ktorí si zmenu nevšimli: „Nekupujem často, ale nezdá sa mi.“
“Mne príde rovnaká, až na cenu, samozrejme,“ dodáva ďalší. Niektorí porovnávajú čapovanú kofolu s tou vo fľašiach a priznávajú, že hoci čapovanú majú radi, tá vo fľaši im nechutí. Svojich fanúšikov si ale našla kofola nulka.
Kofola reaguje
S otázkou, či sa niečo zmenilo a či registruje od zákazníkov sťažnosti, sme sa obrátili aj na samotnú Kofolu.
