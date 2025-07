Špinavá voda a vysoké ceny: Slováci prezradili, kam by už nikdy nešli na letnú dovolenku, niektoré odpovede prekvapia

Možno sa už aj vám stalo, že počas vysnívanej dovolenky došlo k nečakaným komplikáciám. Možno hotel nespĺňal vaše predstavy alebo bolo všetko akosi drahšie, než ste čakali. Slováci prezradili, ktorým dovolenkovým destináciám sa plánujú už radšej vyhýbať.

Ľuďom sa nepozdáva Bulharsko a Chorvátsko

Chorvátsko a Bulharsko patria medzi dovolenkové klasiky, kam každoročne mieri mnoho Slovákov. Niektorí ale majú Bulharska plné zuby a už by tam nešli. Odrádza ich okrem iného napríklad veľa medúz, ale aj nie príliš čisté more. Iní majú ťažké srdce aj na Chorvátsko a myslia si, že už začína byť pridrahé a nestojí to za to.

Niektorí sa vyjadrili, že by vo všeobecnosti nešli nikam, kde je viac ako 40 stupňov a vojnový konflikt. Iní zas kritizujú verejné kúpaliská a dodávajú, že by sa nechceli kúpať nikde na žiadnom z nich, ani doma, ani inde vo svete.

Kritika padla aj na slovenské kúpaliská a rezorty s bazénmi a toboganmi. Tie sú podľa niektorých ľudí také drahé, že ich cenovo prirovnávajú k dovolenke pri mori.

Nikdy Egypt, Dubaj či Albánsko

Viacerí píšu, že sa im nepozdávajú arabské krajiny a ich návšteve by sa radšej vyhli. Niektorým sa nepáči Egypt, Dubaj či Turecko. Po zlých skúsenostiach sa viacerí už nikdy nechcú vrátiť do Tuniska. Medzi dovolenkové trendy patrí v súčasnosti Albánsko, ktoré sa pýši krásnymi plážami a dovolenku si tu užijete za lacný peniaz. Napriek tomu by sem niektorí dovolenkári už radšej nikdy nešli.

Objavili sa aj negatívne reakcie týkajúce sa Francúzska či dokonca Talianska. Stále sa však nájdu aj optimistickí dovolenkári, ktorí veria, že niečo čarovné a zaujímavé nájdete všade, dokonca aj v KĽDR. Píšu, že by pokojne precestovali hoc aj každý kút sveta.