Porovnali sme ceny kúpalísk s minuloročnými: Tieto zdraželi najviac. Vieme, kde sa ľudia už roky kúpu zadarmo

Leto je konečne tu a pre mnohých je jeho neoddeliteľnou súčasťou chodenie na mestské kúpaliská. Pozreli sme sa, ako hlboko do peňaženiek tento rok načriete, ak sa budete chcieť okúpať na východe, v strede, ale aj na západe Slovenska. Existuje ale kúpalisko, kde sa ľudia už niekoľko rokov kúpu zadarmo.

Kúpalisko Rumanová

Košice disponujú niekoľkými miestami, kde sa v lete môžete osviežiť. Patrí medzi ne napríklad kúpalisko Rumanová. Z webu sa dozvedáme, že tu nájdete 3 vynovené bazény, ale aj bazénové atrakcie. Dopriať si tu môžete aj chladené nápoje či nanuky, takú kúpaliskovú klasiku.

Otvorenie na túto sezónu kúpalisko na sociálnej sieti hlásilo na 14. júna. Cenník, ktorý momentálne vidíme na webe kúpaliska, uvádza cenu pre dospelú osobu 9 eur za celodenný vstup a 6,70 za vstup pre dieťa. Po 15. hodine platí zľavnený vstup, a to 7,30 eura pre dospelého a 5 eur pre dieťa. Dôchodcovia a držitelia ZŤP preukazu platia 5,60 eura a študenti, ktorí sa preukážu ISIC kartou 7,30 eura. Deti do 4 rokov majú vstup zadarmo.

Košické kúpalisko núka aj rodinné vstupy, a to za 24 eur pre rodinu s dvoma deťmi a za 20 eur pre rodiny s jedným dieťaťom. Návštevníci si môžu užiť ranné a večerné kúpanie v časoch od 7.30 do 9.00 ráno alebo od 17.45 do 19.00 večer za 4 eurá.

Ako sme vás informovali minulý rok, celodenné vstupné pre dospelú osobu stálo počas leta 2024 8 eur, deti platili 6 eur, dôchodcovia a držitelia preukazu ZŤP 5 eur a študenti 6,50 eura. Vstup pre dospelého teda zdražel o euro, pre dieťa o 70 centov. Študenti si priplatia 80 centov a dôchodcovia a držitelia preukazu ZŤP 60 centov.

Dospelí 2024 – 8 eur/Dospelí 2025 – 9 eur = drahšie o 1 euro

Deti 2024 – 6 eur/Deti 2025 – 6,70 eura = drahšie o 70 centov

Kúpalisko Červená hviezda, Košice

Zrekonštruovanými a modernými bazénmi sa na webe chváli aj kúpalisko Červená hviezda. Nájdete tu aj detské ihrisko a pieskovisko a pestrý sortiment studených a teplých jedál. Na sociálnej sieti sa dozvedáme, že pre verejnosť plánuje svoje brány otvoriť o niečo neskôr ako Rumanová, a to 28. júna.

Z webu kúpaliska sa dozvedáme, že tento rok dospelí zaplatia 9,50 za celodenný vstup a deti 7,20 eura. Po 15. hodine sa uplatňuje zľavnené vstupné – dospelí zaplatia 7,10 eura a deti 5,70 eura. Výhodnejšie vstupné vo výške 6,30 eura je pripravené pre dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím po predložení preukazu. Študenti s platným preukazom ISIC alebo EURO<26 môžu využiť vstup za 7,70 eura. Deti do 4 rokov majú vstup zadarmo, podobne ako na Rumanovej.

V porovnaní s minulým rokom došlo k miernemu navýšeniu cien vstupného. Celodenný lístok pre dospelého stál vlani 9 eur, tento rok je to 9,50 eura, cena teda stúpla o 50 centov. Študentské vstupné sa zvýšilo zo 7 eur na 7,70 eura, teda o 70 centov. Za deti minulý rok platili rodičia 6,50 eura, tento rok je to o 70 centov viac. Dôchodcovia a držitelia ZŤP preukazu si priplatia 50 centov.

Dospelí 2024 – 9 eur/Dospelí 2025 – 9,50 eura = drahšie o 50 centov

Deti 2024 – 6,50 eura/Deti 2025 – 7,20 eura = drahšie o 70 centov

Plaza Beach Resort, Prešov

Plaza Beach Resort sľubuje, že sa tu budete cítiť ako na dovolenke pri mori. Súčasťou rezortu je aj reštaurácia a wellness, dozvedáme sa z webu. Kúpalisko by malo byť za priaznivého počasia otvorené od júna do septembra, na sociálnej sieti rezort avizoval otvorenie letnej sezóny na 22. júna.

Cenník uvádza, že celodenný vstup pre dospelého stojí 24 eur a pre deti od 3 do 14 rokov 12 eur. Dieťa do dvoch rokov síce nemá nárok na ležadlo, no má vstup zadarmo. Po 16.30 je kúpanie za polovičnú cenu a večerné kúpanie si môžu užiť dospelí za 10 eur a deti za 5 eur.

Koncom minuloročného júna rezort ponúkal základné vstupenky zľavnené na 50 % – 10 eur pre dospelého a 5 eur pre dieťa. Predpokladáme teda, že nezľavnené vstupy stáli 20 eur pre dospelého a 10 eur pre dieťa. Vstupenka na tento rok tak stojí o 4 eurá, respektíve pre dieťa o 2 eurá viac.

Dospelí 2024 – 20 eur/Dospelí 2025 – 24 eur = drahšie o 4 eurá

Deti 2024 – 10 eur/Deti 2025 – 12 eur = drahšie o 2 eurá

Aqualand, Banská Bystrica

Aqualand v Banskej Bytrici disponuje podľa webu piatimi bazénmi a viacerými možnosťami občerstvenia. Nájdete tu aj viacero atrakcií, ako aj wakeboardový vlek. Plážové kúpalisko by podľa webu malo byť otvorené už od 1. júna. Plavecký bazén sľubovalo kúpalisko otvoriť od 20. júna.

Čo sa cenníka týka, dospelí zaplatia za celodenný vstup 12 eur, s trvalým pobytom v Banskej Bystrici 10 eur. Deti do 14 rokov platia 8 eur, deti do 5 rokov platia 3,50 a deti mladšie ako 2 roky majú vstup zadarmo. Zľavnený vstup majú aj držitelia ZŤP preukazu, ale aj Janského plakety, a to na 9 eur, ak majú trvalý pobyt v Banskej Bystrici. Rovnakú podmienku musia splniť aj dôchodcovia nad 63 rokov, ak chcú zľavnený vstup za 6 eur, inak zaplatia 7 eur. Študenti sa môžu okúpať za 9 eur.

Zľavnené kúpanie platí po 16. hodine, pre dospelých za 8 eur a pre deti za 5 eur. Aqualand si pripravil aj rodinné zľavy, dvaja rodičia s dvoma deťmi do 14 rokov zaplatia 35 eur a rodiny s 3 deťmi do 14 rokov to vyjde na 40 eur.

Ako sme vás informovali minulý rok, vstupné pre dospelého stálo 10 eur, ak to teda porovnávame so vstupom pre Banskobystričanov, cena ostala rovnaká. Deti do 15 rokov zaplatili minulý rok 7 eur, cena teda stúpla o jedno euro. Cena pre dôchodcov ostáva taktiež rovnaká. Držitelia ZŤP, ale aj študenti si priplatia jedno euro.

Dospelí 2024 – 10 eur/Dospelí 2025 – 10 eur = cena ostáva rovnaká

Deti 2024 – 7 eur/Deti 2025 – 8 eur = drahšie o 1 euro

