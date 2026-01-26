Speváčka Katarína Koščová rieši nečakaný problém: Jej album pre deti dostal stopku, dôvod je bizarný

Foto: Instagram (katarina.koscova)

Frederika Lyžičiar
Stopka, ktorú rodičia nečakali, ale ani samotná Katka nečakali.

Hudba bývalej účastníčky Superstar, Kataríny Koščovej sprevádza slovenské publikum už dve desaťročia a jej uspávanky sa stali neodmysliteľnou súčasťou večernej rutiny mnohých rodín. Práve preto prekvapila správa, že obľúbený detský album sa náhle stal na jednej zo streamovacích služieb nedostupným.

Album Uspávanky, ktorý vznikol v roku 2009 ako rodinný projekt Kataríny Koščovej, Martina Husovského a Veroniky Husovskej, si počas rokov našiel pevné miesto v domácnostiach s malými deťmi. Speváčka, ktorá sa po víťazstve v Superstar musela vyrovnávať aj s mediálnym tlakom a náročným obdobím, o ktorom otvorene prehovorila v minulosti, dnes patrí medzi rešpektované mená slovenskej hudobnej scény.

V dobe, keď fyzické nosiče nahradili digitálne platformy, sa aj tento titul presunul na streamovacie služby, aby bol rodičom stále poruke. O to väčší rozruch vyvolalo jeho náhle zmiznutie z iTunes, ako uvádza magazín Koktejl.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Katarína Koščová (@katarina.koscova)

Uspávanky, ktoré stopli iTunes

Katarína Koščová sa do povedomia verejnosti zapísala v roku 2005 ako prvá víťazka súťaže Slovensko hľadá Superstar. Album Uspávanky, ktorý vznikol z osobnej potreby Martina Husovského po narodení syna, priniesol dvanásť jemných piesní pre deti, medzi nimi aj Spinkaj sladko či Zvončeková uspávanka.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Veronika Husovska (@veronikahusovska)


Obľúbený projekt sa však po rokoch stal terčom nečakaného problému na streamovacej platforme iTunes, na ktorý upozornila samotná speváčka prostredníctvom sociálnych sietí. „Práve mi písala jedna kamoška, zúfalá, že nejdú prehrať naše Uspávanky na iTunes,“ uviedla Koščová vo videu na Instagrame.

Dôvod blokácie vyšiel najavo

