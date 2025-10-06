Mala pocit, že nechce tvoriť hudbu. Katka Koščová prehovorila o mediálnej šikane, ktorá u nej vyvolala depresie

Vždy bola skromná, pokorná a sama sebou. Nikdy netúžila byť stredobodom pozornosti pre svoj výzor, aj preto nehrozilo žiadne výstredné oblečenie plné trblietok či výstrihov alebo výrazný mejkap. Vydala sa opačnou cestou bez dokonalého stajlingu, no to sa jej časom vypomstilo.
Najlepšie sa cíti vtedy, keď je prirodzená. Katarína Koščová nikdy nepodľahla tlaku zo strany spoločnosti a médií, ktoré sa do nej pustili hlavne potom, čo si zo speváckej talentovej šou SuperStar odniesla víťazstvo. Ako naznačila v podcaste Liečivé, výhra jej otvorila dvere do šoubiznisu, čo však malo aj svoju odvrátenú stránku.
Zmocnili sa jej pochybnosti
Bulvár si ju poriadne podal. Podporu vystriedali posmešky, ktoré smerovali na jej vzhľad. Vysmievali sa jej za to, ako sa obliekala, aké mala vlasy, za to, že sa vôbec nelíčila a nezapadala tak vôbec do stereotypu „hviezdy“. Tento nátlak takmer neustála a začala postupne veriť tomu, že naozaj nie je dosť dobrá.
Čelila mediálnej šikane a dokonca ju ovládli pochybnosti, či vôbec chce tvoriť hudbu a či sa vydala správnym smerom. „Ľudia ťa zahrnú toľkými predstavami o tebe, že ty sa v tom celom vlastne stratíš úplne, že kde v tom celom som vlastne ja. Kde v tom celom je to, čo chcem robiť ja, to, čo chcem ja,“ priznala speváčka.
Trpela úzkosťami a panickými záchvatmi. „Mala som pocit, že ani nechcem robiť hudbu, lebo som vedela, že sa neviem postaviť sama za to, čo napíšem,“ pokračovala Katka Koščová, ktorá sa podľa svojich slov dostala do hrozných stavov a odbornú pomoc vyhľadala, keď sa jej narodil syn Adamko.
