Spamätávala sa z toho veľmi dlho. Eva Máziková priznala nepríjemný zážitok s políciou, ktorý sa jej veľmi dotkol

Je stelesnením nekonečnej energie a pozitívneho nastavenia. Víchor z Nemecka menom Eva Máziková si nedáva servítku pred ústa a žiadna téma pre ňu nie je problém. Aj vďaka jej vystupovaniu a charizme sa stala verejne známou a spoznávajú ju ľudia na ulici. Má nepochybne veľa priaznivcov a na Instagrame zase vybudovanú slušnú fanúšikovskú základňu. Neraz však zažila situácie, ktoré neboli iba v pozitívnom duchu. Najsmutnejšie na tom je, že ich vyvolali práve fanúšikovia.

Nedávno sa speváčka Eva Máziková vybrala na Slovensko, aby navštívila herečku Zuzanu Vačkovú, ktorá ju pozvala k sebe na rozhovor. Celé to bolo v príjemnej atmosfére a v priateľskom duchu, no prišla reč aj na nepríjemnosti v živote, ktoré občas zažije úplne každý. Aj umelkyňa má už všeličo za sebou, no dokonca sa jej stali veci, na ktoré zjavne nerada spomína a celkom ňou otriasli.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa EVA MÁZIKOVÁ OFFICIAL (@evamazikovaofficial)

Prišla za ňou polícia

Eva sa otvorila potom, čo sa jej Zuzana spýtala, respektíve si overila, že je aktívna na sociálnej sieti. Keď to speváčka potvrdila, hneď zalovila v pamäti a opísala situáciu s policajtmi, ktorá sa jej stala. „Teraz som mala veľmi nepríjemný zážitok na stanici v Salzburgu. Tak som to chcela natočiť, ale potom som to povedala manažérovi a on hovorí: Nie, nehovor to. Veľmi nepríjemné, a to sa mi stalo už druhýkrát v živote,“ začala umelkyňa žijúca v Nemecku.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa EVA MÁZIKOVÁ OFFICIAL (@evamazikovaofficial)

Najprv sa rozrozprávala o prvej situácii, ktorá očividne podľa jej slov nebola až taká strašná ako tá druhá. „Bola som nakupovať v jednom obchode, ktorý už neexistuje. Ešte som len prišla do obchodu a už dve dámy bežali, že pani Máziková, môžeme spraviť jednu fotku? Mali plné košíky a s nimi som išla von na ulicu a v tom to zapípalo. Vôbec som si to neuvedomila a ja sa tam usmievam… No a potom samozrejme bežali majitelia, polícia prišla a tak… A oni, že to sú vaše kamarátky, musíte to zaplatiť,“ opísala nevšedný moment s políciou Eva Máziková.

Spoznal ju opitý muž