V zahraničí naň čakajú v hodinových radoch. Obľúbený fastfood čoskoro otvára u našich susedov, možno príde aj k nám

Sieť rýchleho občerstvenia značky Popeyes zrejme nie je pre slovenských konzumentov až taká známa, no v zahraničí ide o obľúbené reštaurácie, ktoré predstavujú priamu konkurenciu KFC. Kuracie špeciality teraz prichádzajú aj neďaleko slovenských hraníc. Popeyes totiž otvorí prevádzky v Českej republike a Poľsku.

Kuracie špeciality na domácom trhu

Ako informoval ešte začiatkom septembra portál Aktuality, KFC pribudne v Česku už koncom septembra konkurencia v podobe Popeyes. Plány spoločnosti sú ambiciózne a v strednej Európe chystajú masívnu expanziu. Podľa magazínu Trend by reštauračná sieť mala v najbližších rokoch zriadiť niekoľko desiatok prevádzok. Fastfood sa tak vďaka českým a poľským prevádzkam dostane veľmi blízko Slovákov, ktorí budú môcť ochutnať špeciality z kuracieho mäsa, pre ktoré sú v zahraničí ľudia ochotní stáť v radoch.

„Úspech má ikonický sendvič Chicken Sandwich, pri vstupe na ktorýkoľvek trh naň stoja stometrové rady. V Amerike bol vypredaný za tri týždne, v Číne naň netrpezliví fanúšikovia stáli v štvorhodinovom rade a v Kanade spôsobil v uliciach dokonca dopravné zápchy,“ povedal pre Aktuality Marko Blaževič, ktorý je zodpovedný za Popeyes v Česku a Poľsku.

V rámci Českej republiky by malo ísť najprv o prevádzku v Prahe a potom aj v Brne. Podľa zástupcov spoločnosti pôjde o unikátne pokrmy, no zaujať chcú aj prevádzkami. „Prvá reštaurácia bude otvorená na Václavskom námestí v Prahe. Bude to jedna z najväčších reštaurácií v tomto segmente v Českej republike, dvojpodlažná reštaurácia bude mať takmer 700 metrov štvorcových,“ vyjadrili sa pre interez zástupcovia spoločnosti, pričom konkrétny dátum otvorenia ešte nechceli špecifikovať.

Expanzia na Slovensko je možná

V súčasnosti nie je jasné, či sa pokúsi Popeyes presadiť sa aj na slovenskom trhu, no zástupcovia spoločnosti, zodpovední pre Česko a Poľsko, tento krok považujú za logický. „V tejto chvíli sa tím sústredí na otvorenie prvých reštaurácií v Česku a Poľsku, plány sú ambiciózne. Aj keď by bol slovenský trh ďalším logickým krokom, najskôr musíme vyskúšať náš koncept v Česku a Poľsku,“ uviedli pre interez.

Smelé plány potvrdzuje aj fakt, že Popeyes by v horizotne niekoľkých rokov chceli v Českej republike otvoriť desiatky prevádzok. „Do desiatich rokov chceme otvoriť vyše 60 reštaurácií v Českej republike,“ uzatvára Anežka Kharrat zo spoločnosti Native PR.