Soňa Müllerová opäť zaujala: Odvážny detail v jej outfite neunikol pozornosti

Farebné pančuchy dokážu oživiť aj ten najjednoduchší outfit. Stačí trochu odvahy a z nenápadnej kombinácie sa razom stane štýlový módny moment.
Moderátorka Soňa Müllerová na Instagrame opäť inšpirovala mnohé ženy zaujímavým outfitom, no teraz konkrétne výraznými pančuchami, ktoré si vyžadujú určite istú dávku odvahy. V najnovšom príspevku ukázala kombináciu, ktorá pôsobí elegantne, no hravo. Klasickú červenú košeľu doplnila o džínsovú sukňu a výrazné červené pančuchy, ktoré okamžite pritiahnu pozornosť. Výrazné pančuchy tak oživili celý outfit a ukázali, že aj odvážne farby môžu pôsobiť vkusne a štýlovo.
Farebné pančuchy ako odvážny detail
Soňa, módna ikona, sa netají tým, že módne experimenty ju bavia. Pri fotografii otvorene priznala, že farebné pančuchy patria medzi kúsky, ktoré si rada oblieka.
„Pre ženy, ako som ja, ktoré rady nosia farebné pančuchy…“ napísala v príspevku smerovanom k fotografii. Aj keď ide o výrazný kúsok, v kombinácii s jednoduchým oblečením nepôsobí prehnane. Kontrast medzi klasickými kúskami a výrazným doplnkom robí outfit zaujímavým a štýlovým.
