Soňa Müllerová opäť dokázala, že je módna ikona. V tejto jesennej kombinácii vyzerá úchvatne, nadchla fanúšikov

Foto: Instagram (muller.sona)

Frederika Lyžičiar
V bordovej ukázala, že pravá elegancia nestarne.

Soňa Müllerová sa opäť stala dôkazom, že skutočný štýl je nadčasový. Každým outfitom potvrdzuje, že elegancia nie je o trendoch, ale o postoji, vyžarovaní a prirodzenej istote, ktorú z nej cítiť.

Na svojom Instagrame prekvapila Soňa Müllerová ďalším štýlovým outfitom, ktorý okamžite zaujal svojou harmóniou a ženským pôvabom. Moderátorka stavila na nadčasovú eleganciu a dokázala, že aj jednoduchý monochromatický výzor môže vyžarovať silu, sebaistotu a prirodzenú noblesu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Sona Mullerova (@muller.sona)

Zvolila dokonalý outfit

Soňa zvolila elegantné sako so širokým opaskom so zlatou prackou, jemne asymetrickú sukňu a vysoké kožené čižmy v identickom bordovom tóne. Každý prvok outfitu pôsobí premyslene a vytvára dojem harmónie, ktorá je pre ňu typická.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Sona Mullerova (@muller.sona)


Celok doplnila veľkou textilnou kvetinou na klope a perlovými náhrdelníkmi, ktoré podčiarkli ženskosť, noblesu a jemnú dávku osobitého štýlu. Svoj príspevok zhrnula slovami: „Bordó – farba jesene, vína, vášne, hĺbky a zrelosti. Power in elegance (sila v elegancii, pozn. red.).“

Fanúšikovia ju opäť iba vychválili do nebies

