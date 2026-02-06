Som zlý, no budú tam aj horšie scény: Martin Nikodým naznačil, ako to bude ďalej s jeho účinkovaním v Dunaji

Foto: TV Markíza, Instagram.com/martinnikodymofficial

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Dobrá správa pre divákov.

Niektoré projekty dokážu herca posunúť do úplne novej polohy. Pre Martina Nikodýma je týmto projektom seriál Dunaj, k vašim službám, kde jeho postava získava čoraz viac priestoru a diváci môžu sledovať jeho dramatický herecký výkon. Seriál Markízy patrí medzi televízne hity, ktoré spájajú napätie, humor a zaujímavé príbehové línie, a práve tu sa Nikodým stal výraznou tvárou.

Možno povedať, že predtým nepôsobil v podobnom projekte, zameranom na druhú svetovú vojnu. Diváci však Martina Nikodýma poznajú aj z iných formátov, napríklad z obľúbenej súťaže Milujem Slovensko, kde dlhodobo účinkoval a bavil divákov svojím humorom a šarmom. Zatiaľ čo Dunaj mu dáva priestor ukázať vážnejšiu, dramatickú stránku herectva, Milujem Slovensko pripomína jeho prirodzenú schopnosť zaujať publikum aj ako moderátor a zabávač. Objavila sa však jedna otázka, ktorú položil portál Koktejl priamo hercovi a moderátorovi.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Šok v seriáli Dunaj: Pravda o Šarlote vyšla najavo a diváci mali pravdu. Urbanovci bojujú o holý život
2.
Nahliadnite za kamery Dunaja. Herec prezradil, kedy prebieha nakrúcanie a či mu Anton Holubec lezie na nervy
3.
Pavučina klamstiev v Dunaji: Nové postavy na scéne skrývajú tajomstvá pred Lenou aj doktorkou Šarlotou
Zobraziť všetky články (308)

V Dunaji pokračuje

Martin Nikodým totiž dlhé roky pôsobil v Slovenskej televízii, ktorá vysielala spomínanú reláciu Milujem Slovensko. Tá však najnovšie prešla pod televíziu JOJ, pričom od konca februára prichádza opäť, avšak trošku v novom šate, do vysielania. Bude tak pôsobiť v Markíze, kde žne úspech ako nacista v Dunaji, k vašim službám a zároveň v konkurenčnej JOJke.

V Dunaji sa Martin Nikodým dostáva do kľúčových dejových momentov, ktoré posúvajú príbeh dopredu. Diváci môžu sledovať, ako jeho postava Hansa Müllera reaguje na dramatické situácie a ako sa menia vzťahy medzi postavami. Seriál tak pre neho predstavuje nielen návrat k herectvu, ale aj možnosť pracovať s emocionálne náročnejšími scénami, ktoré ukazujú jeho hereckú všestrannosť.

Môže herec účinkovať v oboch súkromných televíziách? Znamená to koniec v jednej z nich? Nedávno fanúšikov vystrašili Nikodýmove slová o tom, že by už nemusel byť dlho v Dunaji, k vašim službám, hoci to hovoril neisto. Zdá sa, že sa nemusia báť. „My sme to zásadne neriešili, keďže s Markízou spolupracujem roky. Toto v JOJke je vlastne nová spolupráca. Nikto z Markízy sa neozval s tým, že teraz už nebudeš v Dunaji. Zatiaľ pokračujem,“ objasnil situáciu, ktorá sa týka pôsobenia v oboch televíziách.

Čo čaká divákov dobového seriálu?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Jeffrey Epstein
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zdravie
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac