Som zlý, no budú tam aj horšie scény: Martin Nikodým naznačil, ako to bude ďalej s jeho účinkovaním v Dunaji

Niektoré projekty dokážu herca posunúť do úplne novej polohy. Pre Martina Nikodýma je týmto projektom seriál Dunaj, k vašim službám, kde jeho postava získava čoraz viac priestoru a diváci môžu sledovať jeho dramatický herecký výkon. Seriál Markízy patrí medzi televízne hity, ktoré spájajú napätie, humor a zaujímavé príbehové línie, a práve tu sa Nikodým stal výraznou tvárou.
Možno povedať, že predtým nepôsobil v podobnom projekte, zameranom na druhú svetovú vojnu. Diváci však Martina Nikodýma poznajú aj z iných formátov, napríklad z obľúbenej súťaže Milujem Slovensko, kde dlhodobo účinkoval a bavil divákov svojím humorom a šarmom. Zatiaľ čo Dunaj mu dáva priestor ukázať vážnejšiu, dramatickú stránku herectva, Milujem Slovensko pripomína jeho prirodzenú schopnosť zaujať publikum aj ako moderátor a zabávač. Objavila sa však jedna otázka, ktorú položil portál Koktejl priamo hercovi a moderátorovi.
V Dunaji pokračuje
Martin Nikodým totiž dlhé roky pôsobil v Slovenskej televízii, ktorá vysielala spomínanú reláciu Milujem Slovensko. Tá však najnovšie prešla pod televíziu JOJ, pričom od konca februára prichádza opäť, avšak trošku v novom šate, do vysielania. Bude tak pôsobiť v Markíze, kde žne úspech ako nacista v Dunaji, k vašim službám a zároveň v konkurenčnej JOJke.
V Dunaji sa Martin Nikodým dostáva do kľúčových dejových momentov, ktoré posúvajú príbeh dopredu. Diváci môžu sledovať, ako jeho postava Hansa Müllera reaguje na dramatické situácie a ako sa menia vzťahy medzi postavami. Seriál tak pre neho predstavuje nielen návrat k herectvu, ale aj možnosť pracovať s emocionálne náročnejšími scénami, ktoré ukazujú jeho hereckú všestrannosť.
Môže herec účinkovať v oboch súkromných televíziách? Znamená to koniec v jednej z nich? Nedávno fanúšikov vystrašili Nikodýmove slová o tom, že by už nemusel byť dlho v Dunaji, k vašim službám, hoci to hovoril neisto. Zdá sa, že sa nemusia báť. „My sme to zásadne neriešili, keďže s Markízou spolupracujem roky. Toto v JOJke je vlastne nová spolupráca. Nikto z Markízy sa neozval s tým, že teraz už nebudeš v Dunaji. Zatiaľ pokračujem,“ objasnil situáciu, ktorá sa týka pôsobenia v oboch televíziách.
