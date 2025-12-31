Zlá správa pre divákov. Herec z Dunaja, k vašim službám prehovoril o osude svojej postavy, nevyzerá to dobre

Foto: TV Markíza, Instagram.com/janamajeska

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Herec prezradil, akým smerom sa bude uberať jeho postava. 

Dlhé roky si ho mnohí spájali s legendárnym Milionárom, ktorého moderoval, a taktiež so šou Milujem Slovensko, preto o to viac mnohých prekvapila jeho herecká rola v úspešnom megahite z obdobia vojny. Dnes je už pevnou súčasťou deja.

Začiatkom roku 2023 sa Martin Nikodým postavil pred seriálové kamery a ukázal, ako dôveryhodne vie zahrať v Dunaji, k vašim službám nacistického dôstojníka Hansa Müllera. S hercom Jánom Slezákom ako Gerhardom Krügerom vytvorili dvojicu, bez ktorej si už mnohí diváci nevedia dej ani predstaviť. Z rozhovoru pre Báječnú ženu je však zrejmé, že nastane zmena.

Nie je to stále isté

Zdá sa, že herca v seriáli už dlho vídať nebudeme. „Áno, dej sa vyvíja pre Hansa Müllera dosť zle, ale je to vlastne samozrejmé, keďže v seriáli sa začnú s mojou postavou diať rôzne veci,“ naznačil budúcnosť svojej postavy v dobovom projekte.

Podľa jeho slov začína Hans riskovať. „Blíži sa oslobodenie Bratislavy a SNP, takže uvidíme, ako to s ním skončí, lebo to ešte stále nie je jasné,“ vyjadril sa záhadne, no vzápätí priznal jednu vec. „Pokračovať s postavou teda dlho nebudem môcť, keďže som príslušníkom SS,“ poznamenal herec.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Voyo official (@voyo.sk)

Televízni diváci však môžu rátať s tým, že ešte nejaký čas pobudne na obrazovkách v Dunaji, k vašim službám. „Ale zatiaľ stále točím a keďže sme s natáčaním asi dva mesiace dopredu, viem divákom zaručiť, že minimálne dva či tri mesiace ešte budem účinkovať,“ uviedol na pravú mieru umelec, ktorý je vášnivým cestovateľom a včelárom.

Aké sú jeho cestovateľské plány?

