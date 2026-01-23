Šokujúce priznanie Sisy Sklovskej: Zažila úplný kolaps organizmu a museli ju oživovať, telo sa vzbúrilo

Foto: Instagram (sisasklovskaofficial)

Frederika Lyžičiar
Má za sebou neľahké obdobie.

Vždy usmiata, pôsobiaca ľahko a bezstarostne, ako žena rozdávajúca dobrú náladu, prežívala v skutočnosti obdobie, ktoré jej prinieslo vážne zdravotné skúšky a ubralo z energie, ktorú si na pódiu tak dobre stráži.

Za javiskom plným svetiel a potlesku sa odohrával príbeh, ktorý verejnosť dlho nevidela. Náročné mesiace preverili fyzické aj psychické sily Sisy Lelkes Sklovskej a ukázali, akú daň si môže vyžiadať život v neustálom nasadení, zdravotné problémy aj nepríjemné udalosti v súkromí. O tomto období prehovorila v relácii Za oponou pripravovanej Janou Mutňanskou, kde otvorene opísala zdravotné komplikácie, cestu späť na pódium aj momenty, ktoré jej posledný rok ešte viac skomplikovali.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Sisa Sklovska (@sisasklovskaofficial)

Rok plný skúšok

Pre publikum pôsobí ako stabilný pilier profesionality, no realita posledných mesiacov bola podstatne tvrdšia. Uplynulý rok ju fyzicky aj psychicky vyčerpal a zaradil sa medzi tie, na ktoré sa len ťažko spomína. „Bol veľmi turbulentný, ale veľmi, pretože mňa strašným spôsobom potrápilo zdravie,“ priznala. Zdravotné problémy sa začali operáciami rúk, no postupne sa nabaľovali ďalšie komplikácie.

Jej stav sa zhoršoval, až napokon vyústil do úplného kolapsu organizmu. „Ja som veľmi, ale že veľmi ochorela a nechcelo to ísť odo mňa preč, bolo to horšie, horšie a horšie, schytala som pásový opar a do toho som skolabovala,“ opísala obdobie, ktoré ju pripravilo o množstvo síl. Cesta do Banskej Bystrice mala pôvodne pracovný charakter, no namiesto vyučovania na akadémii prišla nečakaná zdravotná kríza vyžadujúca okamžitú lekársku pomoc.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Sisa Sklovska (@sisasklovskaofficial)


Zdravotné komplikácie si napokon vyžiadali hospitalizáciu. „Ja som tam išla učiť, ale nedalo sa, hneď ma tam brali, doslova ma tam oživovali, no nebolo to dobré,“ povedala otvorene. Ani vážne zdravotné problémy ju však úplne neodstavili od práce, keďže pocit zodpovednosti voči divadlu a kolegom u nej dlhodobo prevažuje. „Ja som taký blázon, ja pracujem aj chorá, mám v sebe strašnú zodpovednosť a neviem si predstaviť zradiť produkciu alebo divadlo, lebo keď nebudem hrať ja, nebude sa hrať,“ vysvetlila.

Telo povedalo dosť

