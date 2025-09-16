Šokujúce odhalenie, o ktorom nikto nevedel. Princezná Diana preplakala celú noc po tom, čo jej povedal kráľ Karol

V knihe od kamaráta princeznej Diany sa nachádza zaujímavá informácia, ktorá mnohých zaskočí. Kráľ Karol údajne nechal princeznú Dianu v slzách v nemocničnej posteli len niekoľko hodín potom, čo porodila princa Harryho. Dopomohla k tomu bezcitná poznámka, ktorá ju do značnej miery rozladila.
Vtedajší princ z Walesu pravdepodobne prvýkrát navštívil svojho novonarodeného syna, čo je síce pekné gesto, no vraj sa otočil k Diane a povedal niečo, čo ju zabolelo, ako píše denník Mirror.
Zlomový okamih v nemocnici
Ako zároveň sama princezná priznala, išlo o znamenie ich umierajúceho manželstva. Povedala to niekdajšiemu komorníkovi Paulovi Burrellovi, ktorý tieto slová zverejnil. Urobil tak v období, keď svet špekuluje o budúcnosti vzťahu princa Harryho a kráľa Karola po ich 55-minútovom stretnutí.
„Diana mi povedala, že Karol prišiel do nemocnice, pozrel sa do postieľky a povedal: Ach, ryšavé vlasy,“ spomína Paul vo svojej novej knihe The Royal Insider, ktorá je teraz v predaji. „Diana dodala: Ale vieš, že to je Spencerov gén. Všetci máme ryšavé vlasy.“ Paul pokračoval: „Potom prišiel ten zlomový bod a Karol odvetil: No, aspoň teraz mám svojho dediča a náhradného potomka a… môžem sa vrátiť ku Kamile.“
