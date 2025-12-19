Šok po návrate domov: Svokra tajne dala vnuka do škôlky. Nevestu oklamala a teraz od nej pýta peniaze

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Konflikty a vymedzovanie hraníc potom, ako ich niekto prekročí, nikdy nie sú príjemné.

Pár si myslel, že presťahovanie sa k manželovej matke vyrieši ich problémy s opatrovaním dieťaťa, až kým ona tajne nezapísala ich dieťa do škôlky. Dokonca sa jej podarilo oklamať ich tak šikovne, že podpísali potrebné papiere bez toho, aby si uvedomili, čo boli zač. 

Konflikty a vymedzovanie hraníc potom, ako ich niekto prekročí, nikdy nie sú príjemné. Bohužiaľ, to teraz musí riešiť žena menom Monica, ktorá sa cez portál Brightside.me podelila o situáciu, ktorá u nej doma nastala. Nedávno sa totiž aj s mužom a synom presťahovali k jej svokre a počas dní, kedy s manželom pracujú do noci, požiadali babičku, aby vnuka postrážila.

Foto: Image by bearfotos on Freepik

Potajomky ho dala do škôlky

„Jedného dňa som prišla domov skôr a zistila som, že syn nie je s ňou,“ opísala žena, ako celé toto tajomstvo prasklo. Začala, samozrejme, panikáriť a keď sa svokry spýtala, kde má syna, odpovedala jej: „Je v škôlke. Nie som bezplatná opatrovateľka.“

Možno vám bude čudné, ako sa babke podarilo zapísať chlapčeka do škôlky bez vedomia rodičov. Aj to má však logické vysvetlenie. Monica opísala: „Bola som šokovaná. Ako to mohla urobiť bez nášho vedomia? Ukázalo sa, že požiadala môjho manžela, aby podpísal formulár rodičovského súhlasu pre núdzové situácie, tvrdiac, že je to pre aktivity ako koníčky alebo kurzy, ale nikdy nespomenula škôlku.“

Žena bola, ako sa dalo očakávať, vytočená a rozhodla sa, že to nechá babičku oľutovať. „Hneď po incidente so škôlkou sme sa zbalili a odišli z jej domu. Zakázala som jej stretávať sa s mojím synom, kým úplne nepochopí, aké hranice prekročila. Teraz však žiada, aby sme zaplatili účet za dni, ktoré môj syn strávil v škôlke, a tvrdí, že sme ju nútili, aby ho opatrovala,“ vysvetlila Monica.

„Pravda je jednoduchá: nikto ju k ničomu nenútil. Prekročila hranice a teraz sa snaží prekrútiť príbeh, aby sa vyhla zodpovednosti. Ak nedokáže rešpektovať moje pravidlá ako rodiča, nemá prístup k môjmu dieťaťu ani k mojej peňaženke. Mýlim sa?“ pýtala sa na záver.

