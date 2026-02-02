Ročne ušetrí 5 700 eur vďaka ChatGPT a „obráteným nákupom“. Lauren prezradila triky, ktoré zvládne naozaj každý

V dnešnej dobe snáď nie je nik, kto by nechcel aspoň trochu ušetriť. Napríklad sme vás informovali o mame štyroch detí, ktorej sa podarilo od začiatku roka ušetriť už viac než 1 000 eur. Podarilo sa jej splniť si výzvu, ktorú si dala a teraz sa snaží vytvoriť svojej rodine väčšiu finančnú stabilitu. Nie je pritom jediná.
28-ročná Lauren Thorpe mala už pred viac ako dvoma rokmi dosť života od výplaty k výplate a rozhodla sa prevziať kontrolu nad svojimi financiami. Celý svoj mesačný príjem zvyčajne minula na drinky, „fast fashion“ (rýchlu módu) a večere v reštauráciách – neušetrila ani cent. Rozhodla sa preto nájsť nový spôsob života, vďaka ktorému ušetrí, no zároveň si stále bude užívať život naplno, píše portál The Sun.
Dnes praktizuje „obrátené nakupovanie potravín“ – plánuje si jedlá podľa toho, čo už doma má a nie čo potrebuje nakúpiť. Lauren tvrdí, že jej to ročne ušetrí 600 libier (cca 700 eur). Nešetrí pritom len vďaka jedlu a premyslenému vareniu. Všetko oblečenie kupuje z druhej ruky, vzdala sa kupovaných obedových menu a kozmetické procedúry si robí doma sama. Vďaka tomu ušetrí ročne až 5 000 libier (cca 5 700 eur), čo znamená, že jej na konci každého mesiaca zostane 35 % z výplaty, ktoré si môže odložiť na sporenie.
Bola odhodlaná ušetriť
Lauren, tvorkyňa obsahu a komunitná koordinátorka zo Sheffieldu, hovorí: „Netušila som, kam miznú moje peniaze. Míňala som ich na hlúposti, ktoré som nepotrebovala. Patrila som k ľuďom, ktorí v rámci prípravy na víkend rozhádzali kopu peňazí.“ V roku 2023 sa preto rozhodla začať šetriť a hľadala spôsoby, ako to urobiť najviac efektívne.
„Niekedy nechávame veci v skrinkách a mrazničkách jednoducho vyjsť nazmar. Predtým, než idem na nákup, skontrolujem zásoby a potom pomocou ChatGPT vygenerujem recepty z ingrediencií, ktoré už mám. Dopíšem si len pár drobností, ktoré mi chýbajú, a to je môj nákupný zoznam,“ vysvetlila, čo si uvedomila za tie roky.
Podľa nej to šetrí nielen peniaze, ale aj životné prostredie a domov nenosíte ťažké tašky plné zbytočností. Prioritou je pre ňu domáce varenie. Verí, že donáška jedla nie je vždy nevyhnutná. „Teraz si dovolím jedno jedlo vonku alebo jednu donášku mesačne. Toto obmedzenie mi ušetrilo asi 800 libier (cca 920 eur) ročne,“ prezradila Lauren.
Kupovanie hotových obedov (tzv. meal deals, ktoré sú už hotové, zmrazené a treba ich ohriať v mikrovlnke) bol jeden z jej najhorších zlozvykov. „Kupovala som si ich každý deň. Aj keď sa zdajú lacné, v celkovom súčte poriadne lezú do peňazí. Som na seba prísna a nosím si obedy z domu,“ hovorí.
Oblečenie len z druhej ruky
Lauren je veľkou odporkyňou nákupov v bežných reťazcoch. Oblečenie a vybavenie hľadá na Facebook Marketplace, Vinted, eBay alebo v second-hand obchodoch. Vysvetľuje: „Vždy najprv pozriem Facebook, niekto môže predávať presne to, čo hľadáte. Na oblečení som takto ušetrila tisíce.“
Navyše, vždy rozmýšľa aj do budúcna. Ak jej skončí zmluva na telefón či poistenie, predtým, než uzavrie nové, využíva porovnávač cien, aby našla najvýhodnejšiu ponuku. Na to sa jej tiež podarilo ušetriť približne 1 000 libier. Zároveň používa vernostné karty a cashback systémy, vďaka ktorým získava zľavy, alebo sa jej vracia časť peňazí z nákupu.
Lauren verí, že vec, ktorá mnohým zanechá jednu z najväčších dier v peňaženke, je túžba po novom mobile. Zdôrazňuje: „Je úplne v poriadku mať iPhone 12 alebo 13. Ak funguje, načo ho meniť? Ak prejdete na lacný paušál bez splácania zariadenia, ušetríte ročne stovky.“
V oblasti krásy prešla na domáci režim: „Sama si robím nechty aj obočie. Predtým som chodila na vosk, farbenie, microblading… teraz to zvládam doma a ušetrím 250 libier ročne.“ Vo voľnom čase uprednostňuje nenáročné aktivity ako dlhé prechádzky, návštevu knižnice alebo pozvanie priateľov k sebe domov namiesto drahých barov.
Lauren zhrnula svoje najlepšie tipy:
- Nakupujte z druhej ruky, kedykoľvek je to možné.
- Uprednostnite domáce varenie pred donáškou.
- Nemeňte elektroniku, pokiaľ to nie je nevyhnutné.
- Využívajte cashback a vernostné programy.
- Skúste „obrátené nakupovanie“ (najprv špajza, potom obchod).
- Vyberajte si nízkonákladové aktivity s priateľmi.
- Používajte porovnávače cien pri poistkách a energiách.
- Baľte si obedy do práce.
