Na ľudí sa zrútil odlomený konár: Šesť ľudí je zranených, jedna žena je vo vážnom stave

Konár, ktorý sa odlomil zo stromu v nemeckej metropole Berlín a zrútil sa na skupinu ľudí, spôsobil zranenia dovedna šiestim osobám, z toho stav jednej je vážny, uviedla miestna polícia. TASR o tom informuje podľa pondelkovej správy agentúry DPA.
K nešťastiu došlo v berlínskej štvrti Kreuzberg. Podľa hasičov sa konár zrútil z výšky približne piatich metrov na skupinu ľudí z jedného kultúrneho spolku. Na základe týchto informácií sedelo šesť mužov a žien pod stromom na súkromnej zatrávnenej ploche. V prípade ťažko zranenej osoby ide podľa polície o 33-ročnú ženu.
Šesť zranených previezli do nemocnice, informovali hasiči, ktorí zasahovali na mieste incidentu približne hodinu, dodáva DPA.
