So zmenou ústavy môže mať Fico problém: Annu Záborskú nahradí nové meno, bez jej hlasu je koalícia v slepej uličke

Úmrtie poslankyne Anny Záborskej zasiahlo slovenskú politiku nielen na osobnej, ale aj na čisto politickej úrovni. Pre premiéra Roberta Fica totiž odchod jednej z najvýraznejších konzervatívnych političiek znamená vážny problém.
Vládna koalícia počítala s jej podporou pri kľúčovej zmene ústavy, ktorá mala zakotviť definíciu dvoch pohlaví a ustanovenie o „národnej identite“. Ako informujú Aktuality, na zmenu ústavy je potrebných najmenej 90 poslancov, koalícia Smeru, Hlasu a SNS ich má však iba 79. Annu Záborskú navyše teraz nahradí Matovičov asistent.
Kresťanská únia má voľnú ruku
Richard Vašečka a Anna Záborská z Kresťanskej únie tak dostali pri hlasovaní voľnú ruku. Podľa Vašečku je dôležité zachovať tradičné hodnoty, zatiaľ čo Záborská svoju pozíciu jednoznačne nevysvetlila. Tento voľný prístup, spolu s kladným postojom kresťanských demokratov k hlasovaniu, môže znamenať, že návrh napokon v parlamente prejde.
Predseda PS Martin Dubéci návrh vtedy kritizoval, malo ísť podľa neho o dymovú clonu, ktorá má odpútať pozornosť od skutočných problémov krajiny. Podobne reagovali aj iní opoziční poslanci, ktorí varovali pred hodnotovými témami ako pascou zo strany Smeru-SD.
Bez Záborskej sa počty zrútia
Do parlamentu by mal po zosnulej poslankyni nastúpiť Igor Dušenka. Ide o asistenta lídra hnutia Slovensko Igora Matoviča a Matovič dal jasne najavo, že novelu ústavy nepodporí.
Premiér Fico pritom ešte v júni vyhlasoval, že po lete sa mu podarí dokončiť „hrádzu proti progresivizmu“, ktorú verejne sľúbil na Devíne. Bez hlasu Záborskej sa však koalícia ocitla v slepej uličke.
