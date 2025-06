Poslanci KDH majú podporiť ústavné zmeny, k hlasovaniu ich vyzval aj predseda Majerský. Spájanie s Ficom ale strana odmieta

Rada KDH v uznesení podporila ústavné zmeny. Informoval o tom predseda KDH Milan Majerský v sobotu po rokovaní Rady KDH v Bratislave. Poslancov svojho hnutia vyzval, aby za návrh v treťom čítaní zahlasovali. Priblížil, že uzneseniu predchádzala silná debata a výmena názorov.

„Prijali sme silné uznesenie, v ktorom rada KDH schvaľuje návrh novely ústavy, ktorý prevzal podstatné body z pôvodného návrhu novely ústavy z dielne KDH. Druhá časť uznesenia je, že rada KDH žiada všetkých poslancov Národnej rady (NR) SR zvolených za KDH podporiť návrh novely ústavy v treťom čítaní, pretože presadzuje hodnotový program hnutia a je v najlepšom záujme Slovenska a Európskej únie,“ uviedol Majerský.

Majerský pokladá za menej praktické predložiť do parlamentu na septembrovú schôdzu vlastný návrh zmeny ústavy, no nevylúčil to.

„Ja osobne to pokladám za menej praktickú, ale aj úspešnú možnosť. Zdôrazňujem to úspešné, čo závisí aj od vládnych strán. Bude na všetkých, ktorým záleží na ústave, aby vládna väčšina dala 79 a presvedčila poslanca Jána Ferenčáka,“ povedal s tým, že KDH má tiež podiel na tom, že nevie zabezpečiť potrebné hlasy. „Aj my budeme diskutovať, vysvetľovať, presviedčať,“ poznamenal.

Odmietajú spájanie s Ficom

Poslanec NR SR a podpredseda KDH Marián Čaučík vyhlásil, že uznesenie prijali z dôvodu, že navrhované ústavné zmeny vyvolali „veľké vášne“ aj neporozumenie.

„Navrhovaná novela ústavy vychádza z konzervatívnych a hodnotových priorít, ktoré KDH už 35 rokov presadzuje vo svojom programe,“ podotkol. Zároveň pripomenul, že politika premiéra Roberta Fica (Smer-SD) je pre KDH v rozpore s hodnotami a programom hnutia. Odmietol spájať hlasovanie o ústavných zmenách s podporou vlády a možnou povolebnou spoluprácou so stranami vládnej koalície.