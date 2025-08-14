Smutná správa: Vo veku 81 rokov zomrela známa herečka. Vidieť ste ju mohli v Gilmorkách aj Čarodejniciach

Fanúšikov hororov zasiahla smutná správa. Vo veku 81 rokov zomrela herečka Lorna Raverová, známa najmä z kultového hororu Stiahni ma do pekla a z filmu Maniak. Objavila sa aj v obľúbených seriáloch ako Star Trek, Čarodejnice či Ženy z rodu Gilmorovcov. O jej úmrtí blízki celé mesiace mlčali.
Ako informuje Hollywood Reporter, herečka zomrela ešte 12. mája, no rodina túto správu nezverejnila okamžite. Smutnú informáciu oficiálne potvrdili až teraz v letnom vydaní časopisu SAG-AFTRA v rubrike „In Memoriam“. Príčina smrti nebola zverejnená.
„Nebola stiahnutá do pekla, teraz lieta v nebi“
Na Raverovú začali spomínať kolegovia aj spolupracovníci. Jej zástupca Michael Greene pre New York Post zažartoval, že „teraz lieta v nebi, nebola stiahnutá do pekla“, čím narážal na jej ikonickú rolu prekliatej starej ženy vo filme Stiahni ma do pekla.
Greene ju opísal ako výnimočnú herečku a mimoriadnu dámu. „Bola skutočný chameleón, v súkromí úplný opak svojej filmovej postavy,“ dodal. V snímke z roku 2009 stvárnila postavu Sylvie Ganushovej, ktorá prekliala mladú úradníčku Christine a odštartovala sériu desivých udalostí.
Seriálové legendy aj kultové kriminálky
Hoci sa preslávila najmä horormi, jej filmografia je bohatá aj na televízne úlohy. Diváci si ju môžu pamätať zo seriálov Beverly Hills 90210, Zúfalé manželky, Ally McBealová, Star Trek: Voyager, Ženy z rodu Gilmorovcov, Chirurgovia; či z kriminálnych hitov ako Odložené prípady, Zberatelia kostí alebo Kriminálka Las Vegas.
