Ďalší šťastlivec môže mať úsmev od ucha k uchu: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí, toto boli jeho výherné čísla

Pondelkové žrebovanie lotérie EXTRA VÝPLATA prinieslo šťastie jednému hráčovi, ktorý si stavil v Prešovskom kraji. V druhom poradí získal výhru 30 000 eur, pričom peniaze mu budú vyplácané formou „extra výplat“. Každý mesiac dostane 2 500 eur po dobu jedného roka.
Ako uvádza spoločnosť TIPOS, stávku uzatvoril ešte predchádzajúci týždeň na predajnom mieste v Prešovskom kraji. Na tikete vyplnil päť hracích polí a do hry vložil 7,50 eura. V pondelok 11. augusta boli vyžrebované z prvého osudia čísla 6, 15, 16, 21, 22 a 24, z druhého osudia padla päťka. Hráč trafil všetky čísla z prvého osudia, no v druhom osudí mal namiesto výhernej päťky číslo štyri.
Bohatý rok pre výhercov
Tento rok už v lotérii EXTRA VÝPLATA padlo 20 výhier v druhom poradí vo výške od 10 000 do 30 000 eur. Hlavná výhra 480 000 eur potešila dvoch hráčov, ktorí si ju budú užívať vo forme pravidelných mesačných platieb počas desiatich rokov.
EXTRA VÝPLATA je prvá anuitná číselná lotéria na Slovensku, kde sa nehrá o kumulatívny jackpot, ale o pevnú hlavnú výhru. V prvom poradí možno získať až 480 000 eur, v druhom poradí maximálne 30 000 eur. Žrebovanie prebieha vždy v pondelok a jeden tip stojí 1,50 eura. Lotérie sú určené len pre osoby staršie ako 18 rokov.
