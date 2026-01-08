Brutálny incident v USA: Trumpov imigračný agent zastrelil ženu, starosta jeho vojakov vulgárne poslal preč

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
K streľbe v Minneapolise došlo počas protestu miestnych obyvateľov, ktorí sa na niekoľko hodín dostali do potýčok s bezpečnostnými zložkami.

Agent amerického Imigračného a colného úrad (ICE) v stredu smrteľne postrelil ženu, keď sa svojím vozidlom údajne pokúsila vraziť do príslušníkov úradu vykonávajúcich zásah v meste Minneapolis. Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS) tvrdí, že agent konal v sebaobrane, a ženino počínanie označilo za akt domáceho terorizmu. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.

DHS v utorok oznámilo, že v Minneapolise i v susednom meste St. Paul spustilo rozsiahly záťah proti migrantom. Podieľalo sa na ňom približne 2000 agentov. K streľbe v Minneapolise došlo počas protestu miestnych obyvateľov, ktorí sa na niekoľko hodín dostali do potýčok s bezpečnostnými zložkami vykonávajúcimi zásah. Ich obeťou sa podľa médií stala 37-ročná občianka USA. Podľa DHS ženu zo strelnej zbrane zasiahol jeden z agentov ICE, pretože sa ich údajne pokúsila zraziť.

„Príslušník ICE, ktorý sa obával o svoj život, životy svojich kolegov z bezpečnostných zložiek a bezpečnosť verejnosti, vystrelil obranné výstrely,“ píše sa vo vyhlásení DHS, pod ktoré patrí aj ICE.

Okamžité protesty

Streľba podľa agentúry Reuters prilákala protestujúcich do ulíc v blízkosti miesta činu, kde sa niektorí z nich dostali do stretov so zamaskovanými federálnymi agentmi, ktorí na demonštrantov vystrelili strelivo naplnené chemickými látkami. Protestujúci skandovali „Hanba“ a „ICE, preč z Minnesoty“, napísala AP.

Primátor Minneapolisu Jacob Frey uviedol, že agent zodpovedný za smrť ženy konal bezohľadne, a odmietol tvrdenia, že išlo o sebaobranu. Príslušníci ICE podľa neho prišli do mesta spôsobovať chaos a vyvolávať nedôveru. Na tlačovej konferencii ich následnej vulgárne poslal preč z mesta. „Choďte do p*če z Minneapolisu,“ odkázal.

K incidentu sa vyjadril aj samotný Donald Trump. Ten vyhlásil, že agent konal zrejme v sebaobrane. Zosnulú ženu Trump obvinil z „násilného, úmyselného a brutálneho“ útoku autom.

„Práve som si pozrel video z udalosti, ktorá sa odohrala v Minneapolise. Je strašné to vidieť… Žena za volantom bola veľmi nepokojná, kládla odpor a potom násilne, úmyselne a brutálne zrazila agenta ICE, ktorý ju zrejme zastrelil v sebaobrane,“ uviedol Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Agent sa podľa neho v súčasnosti „zotavuje v nemocnici“.

Foto: SITA/AP

„Situáciu skúmame v celom jej rozsahu, ale dôvodom týchto incidentov je to, že radikálna ľavica denne ohrozuje, napáda a zameriava sa na našich policajtov a agentov ICE,“ pokračoval americký prezident. Dodal, že tieto osoby sa pritom iba „snažia robiť svoju prácu, aby bola Amerika bezpečná“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Čo bude teraz s Venezuelou? Spojené štáty predstavili kontroverzný plán, s krajinou majú jasnú víziu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac