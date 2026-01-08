Brutálny incident v USA: Trumpov imigračný agent zastrelil ženu, starosta jeho vojakov vulgárne poslal preč

Agent amerického Imigračného a colného úrad (ICE) v stredu smrteľne postrelil ženu, keď sa svojím vozidlom údajne pokúsila vraziť do príslušníkov úradu vykonávajúcich zásah v meste Minneapolis. Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS) tvrdí, že agent konal v sebaobrane, a ženino počínanie označilo za akt domáceho terorizmu. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
DHS v utorok oznámilo, že v Minneapolise i v susednom meste St. Paul spustilo rozsiahly záťah proti migrantom. Podieľalo sa na ňom približne 2000 agentov. K streľbe v Minneapolise došlo počas protestu miestnych obyvateľov, ktorí sa na niekoľko hodín dostali do potýčok s bezpečnostnými zložkami vykonávajúcimi zásah. Ich obeťou sa podľa médií stala 37-ročná občianka USA. Podľa DHS ženu zo strelnej zbrane zasiahol jeden z agentov ICE, pretože sa ich údajne pokúsila zraziť.
Here’s the best angle of the ICE shooting in Minneapolis. Absolutely unnecessary. The victim is reported to be a legal observer and U.S. citizen. pic.twitter.com/mbq1bYwW9U
— Houtan Yaghmai, Esq. (@houtan_esq) January 7, 2026
„Príslušník ICE, ktorý sa obával o svoj život, životy svojich kolegov z bezpečnostných zložiek a bezpečnosť verejnosti, vystrelil obranné výstrely,“ píše sa vo vyhlásení DHS, pod ktoré patrí aj ICE.
Okamžité protesty
Streľba podľa agentúry Reuters prilákala protestujúcich do ulíc v blízkosti miesta činu, kde sa niektorí z nich dostali do stretov so zamaskovanými federálnymi agentmi, ktorí na demonštrantov vystrelili strelivo naplnené chemickými látkami. Protestujúci skandovali „Hanba“ a „ICE, preč z Minnesoty“, napísala AP.
Primátor Minneapolisu Jacob Frey uviedol, že agent zodpovedný za smrť ženy konal bezohľadne, a odmietol tvrdenia, že išlo o sebaobranu. Príslušníci ICE podľa neho prišli do mesta spôsobovať chaos a vyvolávať nedôveru. Na tlačovej konferencii ich následnej vulgárne poslal preč z mesta. „Choďte do p*če z Minneapolisu,“ odkázal.
ICE, get the fuck out of Minneapolis. pic.twitter.com/1gfFC0Le6Q
— Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 7, 2026
K incidentu sa vyjadril aj samotný Donald Trump. Ten vyhlásil, že agent konal zrejme v sebaobrane. Zosnulú ženu Trump obvinil z „násilného, úmyselného a brutálneho“ útoku autom.
„Práve som si pozrel video z udalosti, ktorá sa odohrala v Minneapolise. Je strašné to vidieť… Žena za volantom bola veľmi nepokojná, kládla odpor a potom násilne, úmyselne a brutálne zrazila agenta ICE, ktorý ju zrejme zastrelil v sebaobrane,“ uviedol Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Agent sa podľa neho v súčasnosti „zotavuje v nemocnici“.
„Situáciu skúmame v celom jej rozsahu, ale dôvodom týchto incidentov je to, že radikálna ľavica denne ohrozuje, napáda a zameriava sa na našich policajtov a agentov ICE,“ pokračoval americký prezident. Dodal, že tieto osoby sa pritom iba „snažia robiť svoju prácu, aby bola Amerika bezpečná“.
