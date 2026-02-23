Sľub zažíva návrat zákernej Dany: Adriana Novakov hrá opäť nenávidenú postavu a priznáva veľkú trému

Seriál Sľub
Zo začiatku mala strach.

Niektoré postavy nikdy úplne nezmiznú – ich odkaz pretrváva v mysliach divákov, ich konflikty sa stávajú témou nekonečných debát a ich návrat vždy vyvolá zmiešané emócie. Taký je aj prípad pediatričky Dany Hanzelovej, ktorej meno rozprúdilo vášne medzi fanúšikmi seriálu Sľub. A teraz je späť – rovnako nepredvídateľná, tajomná a provokatívna ako predtým.

Herečka Adriana Novakov si získala pozornosť nielen svojím talentom, ale aj postavou, ktorá provokuje, láme vzťahy a nemá núdzu o komplikované životné zvraty. Dana Hanzelová nastupuje opäť do deja, aby opäť zamiešala karty a priniesla nový náboj dramatických situácií. Adriana sa teší zo svojho návratu, aj keď sa bála, ako prezradila v Teleráne.

Do deja prichádza v správnom čase

Srdce mala až v krku. „Ako som odišla, tak Sľub začal napredovať a je to v podstate už taký rozbehnutý kolos, takže keď som sa vrátila naspäť, mala som popravde veľkú trému aj pred prvou klapkou, čo som bola dosť prekvapená. Ale možno preto, že mi na tom tak veľmi záleží, lebo pre mňa je Sľub srdcovka,“ priznala Adriana, ktorá sa bála toho, že zvukári budú počuť tlkot jej srdca.

Negatívnych komentárov na svoju postavu mala veľa a zdá sa, že sa názor divákov stále nezmenil, keďže nedávno vyšlo najavo, že Hanzelová patrí do TOP 3 najnenávidenejších postáv v Sľube. „Obraz tej Dany Hanzelovej je taký, že jáj to je tá zlá pani. Ona tam zamiešala karty nešťastne, hlavne na konci, keď robila zákerné intrigy s Adamkom, čiže keď bolo do toho zakomponované dieťa, tak ešte viac. Tak som aj bola rada, keď tá Dana odišla do Banskej Bystrice a urobila sa tam prestávka. A myslím si, že teraz je to veľmi dobre naplánované, že sa vracia späť do toho deja,“ myslí si Adriana.

Ťažko pochopiť, ako je možné, že do negatívnej role dali práve modelku, stále vysmiatu a optimisticky naladenú. „Bola som šťastná, že som vôbec dostala nejakú príležitosť v takom veľkom seriáli, hlavne v dobovke, čo je naozaj sen každého herca. Ja si to pochvaľujem. Mohla som sa popri tých negatívnych rolách trošku rozvíjať aj rásť v tom herectve, takže to je pre mňa benefit, vôbec sa nesťažujem,“ uviedla.

Čo sa jej páči na postave?

