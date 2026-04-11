Slovensko zažilo extrémnu noc: Vyhliadky na víkend mnohých potešia

Pestovatelia zvádzajú s počasím boj už tretiu noc po sebe, najmä na severe krajiny.
Najsilnejšie ochladenie prišlo v noci zo štvrtka na piatok, no úroda si neoddýchla ani nasledujúce dni. Ako informuje iMeteo, teploty – najmä na severe – klesali dnes v noci vo výške dvoch metrov hlboko pod bod mrazu. Na celom území zároveň ostal rizikový prízemný mráz vo výške približne 5 centimetrov nad zemou.
Začne sa otepľovať, krajšie počasie však dlho nevydrží
Nepriaznivé podmienky pre pestovateľov očakávame aj v noci zo soboty na nedeľu, najmä na východe Slovenska. Noc z nedele na pondelok prinesie mierne zlepšenie, no riziko prízemného mrazu úplne nezmizne.
Dobrou správou je, že počas víkendu sa začne postupne otepľovať.
Slovensko zasiahne tlaková výš, ktorá prinesie stabilnejšie a teplejšie počasie. V sobotu sa denné teploty vyšplhajú na +7 až +14 °C, v nedeľu na +11 až +16 °C. V pondelok by sa mohli priblížiť až k hranici +20 °C.
Zlepšenie však nebude trvať dlho. Už v utorok sa počasie opäť zhorší – najmä na západe Slovenska, kam začne postupovať studený front.
Aké počasie nás čaká dnes?
Dnes bude malá, prechodne, najmä na severe a východe, zväčšená oblačnosť. Ráno a predpoludním ojedinele, najmä v Prešovskom kraji, aj nízka oblačnosť. Výnimočne slabé zrážky. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.
Najvyššia denná teplota dosiahne 10 až 15, na severe miestami okolo 8 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov nad morom bude okolo -1 stupeň Celzia. Fúkať bude slabý, prechodne mierny severozápadný vietor. Meteorológovia predpokladajú do päť milimetrov zrážok.
