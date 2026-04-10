Noc bude poriadne mrazivá: Teploty môžu klesnúť k mínus 6 stupňom Celzia

Na väčšine Slovenska hrozí v noci na sobotu mráz. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu prvého stupňa od polnoci do 8:00.
Ráno nebude príjemné
Výstraha pred mrazom vo vegetačnom období platí pre celý Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Košický a Trenčiansky kraj, pre takmer celý Banskobystrický a Prešovský kraj s výnimkou okresov Brezno, Kežmarok, Poprad, Humenné a Stará Ľubovňa. Meteorológovia vydali výstrahu aj pre okresy Bytča a Žilina.
„Očakáva sa mráz, ktorý predstavuje ohrozenie pre vegetáciu. Vo výške dvoch metrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus jeden až mínus šesť stupňov Celzia,“ priblížil SHMÚ.
Odporúčané články
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku