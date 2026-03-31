Slovensko starne a vymiera: Pôrodnosť je rekordne nízka, takéto zlé to nebolo ani za druhej svetovej vojny

Počet obyvateľov Slovenska klesá už piaty rok po sebe a tento trend sa v roku 2025 ešte zrýchlil. Úmrtnosť sa stabilizovala na úrovni dlhodobých priemerov, no pôrodnosť sa dostala na historické minimum. Na konci minulého roka žilo v krajine 5 409 407 ľudí, čo predstavuje medziročný pokles o viac ako 10-tisíc.
Ide o druhý najvýraznejší úbytok od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993, pričom horší bol už len rok 2021. Informoval o tom Štatistický úrad SR. Kým od vzniku SR populácia dlhodobo rástla, zlom nastal v roku 2021, odvtedy počet obyvateľov nepretržite klesá.
Prirodzený úbytok dosiahol tisíce ľudí
V roku 2025 sa na Slovensku narodilo približne 42-tisíc živých detí, ale zomrelo viac ako 53,5 tisíca ľudí. Prirodzený úbytok tak dosiahol približne 11,5 tisíca osôb a bol druhý najvyšší od vzniku štátu. Slovensko zároveň zaznamenalo prirodzený úbytok už šiesty rok po sebe a za obdobie rokov 2020 až 2025 ubudlo týmto spôsobom takmer 51-tisíc obyvateľov.
Vývoj pôrodnosti je dlhodobo nepriaznivý. Kým v prvých rokoch samostatnosti sa ročne rodilo viac ako 73-tisíc detí, ich počet postupne klesal až na približne 51- až 52-tisíc na prelome tisícročia. Následne prišlo krátke obdobie rastu, keď sa v rokoch 2009 až 2011 rodilo viac ako 60-tisíc detí ročne. Odvtedy však pôrodnosť opäť klesá, a to už osem rokov po sebe. V posledných štyroch rokoch sa počet narodených detí každoročne znižoval o 2 000 až viac ako 4 000.
„Kým v rokoch 2021 a 2022 bol prirodzený úbytok obyvateľstva spôsobený najmä pandémiou koronavírusu, v posledných troch rokoch zohráva hlavnú úlohu kritická úroveň úhrnnej plodnosti,“ uviedla riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva Zuzana Podmanická.
Historické minimum za posledných 100 rokov
Historické minimum potvrdzuje aj hrubá miera pôrodnosti, ktorá v roku 2025 dosiahla úroveň 776 narodených detí na 100-tisíc obyvateľov. „Hrubá miera pôrodnosti sa na Slovensku dostala v roku 2025 na najnižšiu úroveň za posledných 100 rokov, teda bola nižšia aj ako napríklad počas 2. svetovej vojny,“ povedala Podmanická. Pre porovnanie, počas väčšiny rokov od vzniku SR sa tento ukazovateľ pohyboval nad hranicou 1 000 detí na 100-tisíc obyvateľov, pričom v rokoch 2005 až 2021 sa stabilne držal v rozmedzí 1 000 až 1 130.
K poklesu populácie prispieva aj fakt, že pozitívne migračné saldo nedokáže vyrovnať straty spôsobené prirodzeným úbytkom. V roku 2025 sa na Slovensko prisťahovalo na trvalý pobyt takmer 6,4 tisíca ľudí a vysťahovalo sa vyše 4,9 tisíca osôb. Druhý najvyšší počet vysťahovaných ľudí z krajiny od roku 1993 spôsobil, že po dvoch rokoch prišlo opäť k zníženiu migračného salda na úroveň necelých 1,5 tisíca osôb.
Od vzniku SR počet prisťahovaných do krajiny každoročne prevyšoval počet tých, ktorí sa vysťahovali, a to od 0,9 do 7,1 tisíca osôb. V posledných piatich rokoch však už zahraničné sťahovanie nedokázalo kompenzovať straty v počte obyvateľov spôsobené prirodzeným úbytkom obyvateľstva.
Nahlásiť chybu v článku