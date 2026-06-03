Slováci už môžu nakupovať v štyroch nových predajniach. Známa sieť sa pod Tatrami rozširuje

Foto: LinkedIn (Marián Jánoš)

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Prvý júnový deň sa niesol pre známu spoločnosť v znamení otvárania nových pobočiek.

Sieť lekární Dr.Max patrí na Slovensku medzi dlhodobých lídrov v tomto segmente. Podľa dostupných informácií spoločnosť na domácom trhu prevádzkuje viac ako 400 lekární, pričom pobočky postupne pridáva aj naďalej. Dôkazom je prvý júnový deň, počas ktorého sa otvorili hneď štyri ďalšie prevádzky.

V príspevku na sociálnej sieti LinkedIn o tom informoval CEO Dr.Max Slovensko Marián Jánoš.

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Od Bratislavy po Poprad

Lekárne so známym logom podľa nových správ nájdeme v Bratislave, Trnave, Martine a Poprade. V hlavnom meste ide o takzvanú streetovú lekáreň v mestskej časti Ružinov, Trnava sa dočkala celkovo už desiatej pobočky, rovnaký počet má od začiatku júna aj Martin. Pod Tatrami v Poprade spoločnosť sprístupnila svoju šiestu lekáreň.

Čo sa týka celoštátnej siete, značka Dr.Max je pre spotrebiteľov dostupná skutočne takmer všade. Zastúpenie má aj v regiónoch ako Gemer či na krajnom východe Slovenska, kde väčšie reťazce často absentujú, prípadne sem expanziu plánujú iba okrajovo.

Počas apríla sa spoločnosti podarilo dosiahnuť zaujímavý míľnik – otvorenie 450. pobočky. Stalo sa tak v oravskej obci Zákamenné.

Ilustračná foto: Facebook (Lekáreň Dr.Max)

„Uvedomujeme si, že pokrytie zdravotnej starostlivosti na Slovensku nie je rovnomerné. Práve preto považujeme za dôležité otvárať naše lekárne aj v obciach, ako je Zákamenné. Našou ambíciou je byť ľuďom nablízku – odborne, ľudsky a tam, kde nás potrebujú,“ uviedol na margo aprílového otvorenia Jánoš.

Tržby rastú

To, že spoločnosti sa darí, dokazujú aj jej hospodárske výsledky. Napríklad, akciovka Dr.Max Holding SK dokázala v roku 2024 utŕžiť viac ako 77 miliónov eur so ziskom 8,24 milióna eur. Firma Dr.Max 100, ktorá by mala byť prevádzkovateľom internetového obchodu, v tom istom roku zaznamenala tržby na úrovni 37 miliónov eur. Medziročne tak išlo o šesťpercentný rast so ziskom 775-tisíc eur. Len pre porovnanie, v roku 2020 boli tržby tejto eseročky okolo 15 miliónov eur.

Podľa informácií z posledných mesiacov sa stále rozvíja aj nakupovanie cez internetové lekárne a s tým súvisiace rezervácie cez web a aplikáciu. Okrem toho spoločnosť Dr.Max v posledných dvoch rokoch začala s konceptom veľkoformátových lekární Super Dr.Max, ktoré aktuálne nájdeme napríklad v Bratislave či Košiciach.

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