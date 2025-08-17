Slovensko prišlo o hereckú legendu: Vo veku 91 rokov zomrel významý herec a zabávač

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
voju profesionálnu kariéru ukončil na divadelných doskách SND.

Vo veku 91 rokov zomrel v nedeľu v Bratislave slovenský herec, zabávač, scenárista, hudobník a moderátor Oldo Hlaváček. TASR to potvrdil jeho syn Ivo Hlaváček.

Oldo Hlaváček zomrel v nedeľných ranných hodinách po dlhšej chorobe v jednej z bratislavských nemocníc. Narodil sa 26. januára 1934 v Bratislave. Prvú hereckú príležitosť dostal v školskom predstavení Chrobáci. Počas štúdia hral v ochotníckom súbore Ľudová scéna mesta Žiliny a v gymnaziálnom Divadelnom krúžku Maxima Gorkého. Následne vyštudoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave.

Popularita v rozhlase a televízii

V roku 1963 sa stal členom Činohry Slovenského národného divadla (SND). Roky sa obliekal do kostýmu čerta v muzikáli Na skle maľované. Účinkoval v hrách Strach z pekla, Bratia Karamazovci, Chrobák v hlave, Sluha dvoch pánov, Dobrodružstvo pri obžinkoch, Ženský zákon, Pokus o lietanie či Krčma pod zeleným stromom a v mnohých ďalších.

Foto: Facebook/Jozef KLATT

Priestor pre svoju komiku, zmysel pre paródiu a karikatúru našiel predovšetkým v rozhlase a televízii. Účinkoval v množstve zábavných programov vrátane tých silvestrovských. S kolegom Ivanom Krajíčkom stvárnili nezabudnuteľných gazdov v scénkach v Hostinci Pod gaštanom. Raketový vzostup popularity však Hlaváčkovi v 70. rokoch 20. storočia priniesla televízna súťaž Vtipnejší vyhráva, v ktorej známi herci rozprávali vtipy a ich úspech meral „potleskomer“.

Filmová a seriálová tvorba

Vo filme debutoval v roku 1966 v snímke Tango pre medveďa. Diváci ho mohli vidieť aj vo filmovej dráme Zajtra bude neskoro (1972), v komédii Hroch (1973), Rača, láska moja (1977), v rozprávke Múdra Gabriela (1983) a v televíznom filme Bankinghouse Khuwich and comp. (1985). So synom Ivom Hlaváčkom účinkoval v programe Hore nohami. Účinkoval aj v televíznych seriáloch ako Tajné životy (2015) a ZOO (2016).

Foto: Facebook/Jozef KLATT

Za významné zásluhy v rozvoji divadelnej, rozhlasovej a filmovej tvorby udelil prezident SR Rudolf Schuster 20. februára 2004 hercovi vyznamenanie Kríž prezidenta Slovenskej republiky II. stupňa. Svoju profesionálnu kariéru ukončil na divadelných doskách SND, kde naštudoval poslednú rolu v hre Pohreb alebo svadba – čo skôr? (premiéra v roku 2019).

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tragédia v akvaparku: Štvorročné dievčatko zomrelo v bazéne s vlnobitím, ľudia hovoria o veľkej chybe

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac