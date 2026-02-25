Slovensko čaká teplotná hojdačka: Ranný mráz vystrieda slnko a výrazné oteplenie, jar je už za rohom

Slovensko čaká výrazný kontrast. Streda nám dopraje kombináciu slnka, premenlivej oblačnosti a vetra, no už o pár hodín sa scenár zmení. Noc bude mrazivá a štvrtok prinesie jasnú oblohu, studené ráno a citeľne teplejšie popoludnie. Zimný charakter počasia sa tak začne postupne lámať.
Podľa portálu iMeteo bude dnešok pod vplyvom rozsiahlej tlakovej výše. Tá prinesie viac slnečných intervalov a menej zrážok. Úplne bez nich to však nebude. Na severe a východe sa ešte môžu vyskytnúť slabé zrážky, dažďové aj snehové, predovšetkým na severných náveterných svahoch hôr. Zvyšok územia však zostane prevažne suchý.
Dnes veľké teplotné rozdiely naprieč krajinou
Streda ukáže, aké rozdielne môže byť počasie na relatívne malom území. Na severe sa maximálne denné teploty budú pohybovať len od 1 °C do 5 °C. V Martine sa ortuť teplomera dostane približne na 3 °C, v Poprade a Prešove na 4 °C, v Žiline na 5 °C. V Košiciach vystúpi asi na 6 °C, v Banskej Bystrici približne na 7 °C a v Trenčíne na 8 °C.
Úplne iný obraz ponúkne juh Slovenska. V Nitre sa teplota dostane na približne 10 °C, v Bratislave a Trnave na 11 °C a na krajnom juhozápade môže dosiahnuť až 12 °C. Rozdiel medzi severom a juhom tak presiahne 10 °C, čo je výrazný kontrast aj na pomery februára.
Do toho sa pridá severný vietor. Spočiatku bude mierny, no počas dňa zosilnie. Nad pásmom lesa sa môže vyskytnúť víchrica a v nižších polohách budú nárazy dosahovať rýchlosť do 30 km/h. Najmä na severe tak bude pocitová teplota ešte nižšia, než ukážu teplomery.
Mrazivé ráno, jasný deň
Vo štvrtok sa situácia posunie ďalej. Stred tlakovej výše sa presunie z Poľska nad Rumunsko a vo vyšších vrstvách atmosféry začne od západu prúdiť teplejší vzduch. Ako uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav, počasie bude prevažne jasné až polojasné, len ojedinele sa v noci a dopoludnia môže vytvoriť hmla alebo nízka oblačnosť, najmä v dolinách. Najvýraznejším javom však bude ranný mráz.
Najnižšia nočná teplota klesne na 0 °C až -5 °C, pričom v severných údoliach môže lokálne dosiahnuť až -6 °C až -11 °C. Práve kotliny a doliny tak čaká hlboké ochladenie. Cez deň sa však situácia opäť zmení. Maximálne teploty vystúpia na 6 °C až 11 °C, pričom v niektorých dolinách sa môže chladnejší vzduch držať dlhšie a hodnota tam ojedinele dosiahne len okolo 4 °C.
Vietor bude väčšinou slabý a premenlivý. V noci bude spočiatku ešte miestami severný do 7 m/s, teda približne 25 km/h. Nad pásmom lesa môže na začiatku noci ešte doznievať víchrica, no postupne zoslabne.
Kontrast, ktorý pripomína prelom zimy
Nasledujúce hodiny tak prinesú výrazný teplotný rozdiel. Mrazivé ráno s hodnotami hlboko pod nulou vystrieda jasný deň s teplotami blížiacimi sa k 11 °C. Zatiaľ čo severné kotliny budú cítiť plnú silu zimy, popoludní sa na viacerých miestach prejaví náznak skorého jarného počasia.
Tlaková výš nám tak dopraje viac svetla, pokojnejší vývoj bez výrazných zrážok a postupné zmierňovanie zimného charakteru počasia. Mráz sa ešte nevzdá, no slnko bude mať v najbližších dňoch čoraz väčšie slovo.
