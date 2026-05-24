Slovensko čaká prudký zvrat v počasí: Najprv tropické teploty, potom búrky a ochladenie. Vieme, kedy príde zlom

Nina Malovcová
Teploty vystrelia až na 32 °C, potom príde prudká zmena.

Prvé poriadne horúčavy tejto sezóny sú tu a vyzerá to tak, že leto si chce zobrať slovo ešte pred koncom mája. Nad Európou sa totiž usadila rozsiahla tlaková výš, ktorá drží počasie pevne vo svojich rukách. Výsledok? Slnečné dni bez výraznejších frontov a teploty, ktoré sa už počas najbližších dní dostanú až na 32 °C.

Do Európy aktuálne prúdi veľmi teplý a suchý vzduch od juhozápadu. Meteorológovia hovoria o takzvanej teplotnej kupole, pod ktorou sa horúci vzduch doslova hromadí. Ako píše iMeteo, táto tlaková výš zároveň blokuje fronty od Atlantiku, takže počasie zostáva stabilné a bez väčších výkyvov.

Začiatok týždňa bude poriadne horúci

Najvyššie teploty prídu v pondelok a utorok. Slovensko čakajú prevažne jasné dni a na viacerých miestach teploty bez problémov prekročia hranicu 25 °C. Na juhu a západe krajiny sa pritom dostaneme aj nad 30 °C.

Najteplejšie lokality môžu atakovať približne 32 °C. Na koniec mája ide o nadpriemerne vysoké hodnoty, ktoré už budú pripomínať skôr vrchol leta než posledné dni meteorologickej jari a potešia mnohých, na chlad náchylných, jedincov.

Potom dorazí studený front, ale nebude dramatický

Zmena príde v stredu, keď začne od severu postupovať cez Slovensko studený front. Kto však čaká výrazné búrky, silný vietor a prudké lejaky, môže zostať prekvapený.

Tentoraz totiž pôjde o pomerne slabý front. Na viacerých miestach sa nemusí výraznejšie zväčšiť ani oblačnosť a zrážok bude minimum. Objaviť sa môžu len ojedinelé prehánky, najmä na východe Slovenska. Aj napriek tomu však front prinesie citeľnú zmenu teplôt.

Ochladenie pocítime hlavne vo štvrtok

Po tropických dňoch príde menší teplotný šok. Vo štvrtok by mali denné maximá klesnúť približne o 7 °C a pohybovať sa väčšinou od 19 °C do 25 °C. Ani toto ochladenie však dlho nevydrží. Tlaková výš sa totiž nad región opäť vráti a spolu s ňou aj ďalšia vlna tepla. Už počas budúceho víkendu môžu teploty opäť stúpať k hranici 30 °C.

Aktuálne predpovede naznačujú, že stabilné počasie sa môže výraznejšie zlomiť až na konci budúceho týždňa. Od západu sa totiž začne približovať ďalší studený front.

Pravdepodobnejší scenár zatiaľ vyzerá tak, že dorazí v nedeľu. Ak sa následne začne nad našou oblasťou vlniť, môže to priniesť podstatne búrlivejšie počasie, viac zrážok aj intenzívnejšie búrky. Záver mája tak môže byť poriadne dynamický. Po sérii tropických dní totiž môže prísť prvá výraznejšia búrková epizóda tejto sezóny.

