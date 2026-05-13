Horor na ďalšej lodi: 1 700 pasažierov je v izolácii, jeden z nich zomrel. Je na nej extrémne nákazlivý vírus

Ilustračná foto lode spoločnosti Ambassador Cruise Line: Pjotr Mahhonin, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Roland Brožkovič
SITA
Francúzske úrady v stredu nariadili izoláciu viac ako 1 700 pasažierov a členov posádky na výletnej lodi zakotvenej v Bordeaux potom, ako na jej palube zomrel pasažier s podozrením na nákazu norovírusom, oznámili predstavitelia.

Väčšina z 1 233 pasažierov na plavidle spoločnosti Ambassador Cruise Line, ktorá v západofrancúzskom prístave zakotvila v utorok, pochádza z Veľkej Británie alebo Írska. Podľa zdravotníckych úradov je obeťou viac než 90-ročný pasažier a približne 50 ľudí vykazuje príznaky norovírusu.

Norovírus je vysoko nákazlivý vírus, ktorý spôsobuje akútnu gastroenteritídu – zápal žalúdka a čriev sprevádzaný náhlym vracaním a hnačkou. Ide o najčastejšiu príčinu vracania a hnačkových ochorení na svete. Medzi jeho symptómy patria náhle vracanie, hnačka, bolesti brucha, nevoľnosť, niekedy aj mierna horúčka či bolesť svalov. Objavujú sa 12–48 hodín po nákaze a trvajú zvyčajne 1–3 dni.

Vírus sa vyznačuje extrémnou odolnosťou a schopnosťou rýchlo sa šíriť v komunitách, najmä v uzavretých priestoroch ako školy, nemocnice či výletné lode.

