Po slovách o konci vojny prišla studená sprcha: Bez splnenia tejto podmienky Rusko odmieta hovoriť o prímerí

Kremeľ v stredu obnovil svoju tvrdú rétoriku týkajúcu sa podmienok ukončenia vojny na Ukrajine, keď vylúčil prímerie aj komplexné mierové rokovania, pokiaľ sa ukrajinská armáda nestiahne z Donbasu.
„Aby mohlo dôjsť k prímeriu a aby sa otvoril priestor pre plnohodnotné mierové rokovania… prezident Zelenskyj musí vydať rozkaz ukrajinskej armáde zastaviť paľbu a opustiť územie Donbasu, opustiť ruské regióny,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom počas pravidelného brífingu.
Putin naznačil koniec vojny
Vyhlásenie prišlo necelý týždeň potom, ako prezident Vladimir Putin bez ďalších detailov naznačil, že vojna „speje ku koncu.“Rusko v súčasnosti kontroluje približne pätinu územia Ukrajiny: celý Krymský polostrov, väčšinu Doneckej a Luhanskej oblasti, ako aj rozsiahle časti Záporožskej a Chersonskej oblasti.
Moskva všetkých päť regiónov považuje za svoje územie na základe zinscenovaných, medzinárodne neuznaných referend. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ruské požiadavky opakovanie odmieta, keďže by podľa neho znamenali kapituláciu. Zelenskyj v stredu zároveň vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby počas tohtotýždňových rokovaní s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom otvoril tému ukončenia ruskej invázie.
„Sme v neustálom kontakte s našimi americkými partnermi. Sme vďační a očakávame, že otázka ukončenia ruskej vojny proti Ukrajine bude nastolená aj teraz, keď je prezident Spojených štátov v Číne,“ povedal Zelenskyj na samite v Rumunsku.
Útoky aj straty na životoch pokračujú
Najmenej troch ľudí pripravila v stredu o život vlna ruských dronových útokov, ku ktorej došlo za bieleho dňa na západe Ukrajiny. Zranenia utrpelo ďalších najmenej 12 osôb, píše TASR na základe správy agentúry AFP, podľa ktorej ide o zmenu v stratégii leteckých útokov zo strany Moskvy.
Agentúra pripomína, že Rusko útočí na ukrajinské mestá už viac než štyri roky, avšak zvyčajne podniká svoje rozsiahle útoky dronmi a raketami v priebehu noci. Tentoraz však obyvatelia hlavného mesta Kyjev museli aj počas dňa hľadať útočisko na staniciach metra, keď sa rozozvučali sirény leteckého poplachu a starosta Vitalij Kličko oznámil, že systémy protivzdušnej obrany zasahujú voči dronom, uviedli reportéri AFP.
V meste Rivne na západe Ukrajiny prišli podľa tamojších predstaviteľov o život traja ľudia a štyria ďalší utrpeli zranenia pri dronovom útoku, ktorý poškodil aj civilnú infraštruktúru a obytnú budovu. Najmenej osem osôb utrpelo zranenia aj v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny, ako aj v Chmeľnyckej a Čerkaskej oblasti v strednej časti krajiny. Vojenská tajná služba ukrajinskej metropoly predtým upozornila, že ruské sily spustili „dlhotrvajúci letecký úder na kritické objekty na Ukrajine“.
