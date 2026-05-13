Slovensko sa stalo veľmocou vo výrobe munície: Patríme k špičke NATO, uviedol Pellegrini

Slovensko sa investíciami do zbrojárskeho priemyslu stalo jedným z najhlavnejších výrobcov munície v rámci celej Severoatlantickej aliancie (NATO). Po zasadnutí predstaviteľov krajín Bukureštskej deviatky (B9) to uviedol prezident SR Peter Pellegrini, informuje osobitný spravodajca TASR.
Severoatlantická aliancia podľa prezidenta je a naďalej bude jednotná napriek tomu, že sa môže zdať, že medzi členskými krajinami a Spojenými štátmi panuje napätie. „Je, samozrejme, potreba posilniť európsky pilier v rámci NATO, nie ako samostatnú entitu, ale posilniť zodpovednosť za obranu a posilniť naše schopnosti brániť sa v rámci NATO. Čo je, samozrejme, previazané aj s potrebou zvýšenia výdavkov na obranu,“ uviedol.
Pellegrini zástupcov krajín B9 a severských štátov informoval, že SR „pripravuje a v krátkej dobe schváli nový upravený plán budovania Ozbrojených síl SR na dlhé obdobie, ktorý bude reflektovať aj potrebu postupného zvyšovania výdavkov tak zbrojárskych, ako aj projektov duálneho využitia“.
Podľa prezidenta je významnou témou nedostatočná kapacita zbrojárskeho priemyslu. „Dnes aj keby ste mali k dispozícii obrovské miliardy, ak by aj rozpočty krajín dovoľovali rapídny nárast výdavkov na zbrojenie, nie je možné reálne tieto prostriedky použiť. Pretože zbrojárske kapacity sú nedostatočné a nedokážu dodávať to, čo všetko armády NATO potrebujú,“ povedal prezident, podľa ktorého SR urobila v tejto oblasti významný krok vpred a výrazne investovala do zbrojárskeho priemyslu. Ten už dnes podľa neho predstavuje skoro tri percentá HDP.
Podľa Pellegriniho sa vďaka tomu Slovensko stalo jedným z najhlavnejších výrobcov munície v rámci NATO. Uviedol, že na komerčnej báze SR dodáva na Ukrajinu muníciu „v počtoch miliónov a ten počet bude ešte do budúcna narastať“. Ukrajina dnes podľa prezidenta predstavuje krajinu s najlepšími schopnosťami a so znalosťami moderného typu boja a svoje know-how dokáže ponúkať aj okolitým krajinám. Nášho východného suseda označil za inšpiráciu, ako vyzbrojovať aj slovenské ozbrojené sily.
Prezident ďalej upozornil, že nie je dôležité len samotné percento HDP vynaloženého na obranu, ale aj kvalita týchto výdavkov. „Je dôležité, aby sme vyhodnocovali nielen samotné percento výdajov na obranu, ale aj z čoho tie výdavky pozostávajú. Aké percento z týchto zdrojov je používané na modernizáciu, nielen na samotné udržanie ozbrojených síl ako takých,“ poznamenal a ocenil, že v SR 34 percent týchto výdavkov smeruje na modernizáciu ozbrojených síl.
