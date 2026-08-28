Vieme, ktoré filmy a seriály sa oplatí pozerať cez víkend. Diváci si ich zamilovali

Romantické príbehy, desivý seriál, ktorý vás pohltí, kriminálna dráma či akčná komédia. Vybrali sme pre vás tie najzaujímavejšie filmy a seriály, ktoré si nesmiete nechať ujsť.
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Romantická dráma, na ktorej tvorcovia pracovali 10 rokov
Britskú romantickú drámu s názvom Si moje všetko (All of You) z roku 2024 od režiséra Williama Bridgesa, ktorý sa spolu s hercom a komikom Brettom Goldsteinom postaral aj o scenár filmu, diváci nazvali „cynickou a antiromantickou“ snímkou. Takže určite zaujme nielen romantikov, ale aj neromantikov. Môžete si ju pozrieť na streamovacej platforme Apple TV+.
Bridges a Goldstein údajne na tomto filme pracovali neuveriteľných 10 rokov. Goldstein ho dokonca nazýval „svojím dieťaťom“, navyše stvárnil aj jednu z dvoch hlavných postáv.
Príbeh filmu sleduje Simona a Lauru, ktorí sú najlepšími priateľmi ešte z vysokej školy, trávia spolu každú voľnú chvíľu. Jedného dňa sa však Laura rozhodne absolvovať test, ktorý jej má nájsť spriaznenú dušu – budúceho manžela, na základe vedy. Simon jej ho veľkoryso zaplatí, ale s postrannými úmyslami. Následne sa Laura vydá. V priebehu rokov sa ich cesty neustále schádzajú a rozchádzajú. No vo vzduchu neustále visia ich nevyslovené city. Až sa to napokon uprostred jednej noci zmení.
Niečo pre romantické duše
Pre romantické duše máme ešte jeden tip. Je ním snímka Moja vina: Londýn (My Fault: London), ktorú nájdete na streamovacej platforme Prime Video.
Film sleduje osemnásťročné dievča menom Noah, ktoré sa presťahuje z Ameriky do Londýna so svojou matkou, ktorá sa nedávno zamilovala do Williama, bohatého britského obchodníka. Noah sa zoznámi s Williamovým synom, drsniakom Nickom, čoskoro však zistí, že ani jeden z nich nedokáže vzdorovať vzájomnej príťažlivosti. Noah si zvyká na nový život, ale jej zničujúca minulosť ju doženie práve v čase, keď sa prvýkrát zamiluje.
Desivý seriál, ktorý vás pohltí
Na Apple TV+ si zas môžete pozrieť desivý seriál, ktorý vás absolútne pohltí. Navyše aktuálne patrí do top 10 najsledovanejších filmov na streamovacej platforme.
Mys hrôzy (Cape Fear) ponúka 10 epizód a radí sa medzi žánre dráma a kriminálny triler. Od divákov si na ČSFD vyslúžil hodnotenie 70 %. Tvrdia, že je výborný a ocenili najmä postupné budovanie napätia a atmosféry.
Príbeh filmu sa zaoberá manželským párom dvoch advokátov, ktorý čaká turbulentné obdobie. Z väzenia sa totiž dostal neslávne známy vrah z ich minulosti.
Číslo jeden na Netflixe
Ak však máte skôr chuť na poriadne akčnú kriminálnu drámu, pozrite si nový film Facing El Chapo, ktorý je aktuálne číslom jeden na streamovacom gigante Netflix. Diváci v recenziách na filmovom portáli ČSFD tvrdia, že ich bavila každá minúta.
Ústrednou témou príbehu sú dvaja mexickí dôstojníci, ktorí musia prežiť posledné hodiny svojej zmeny. Má to však háčik, stretnú sa s bezohľadným šéfom kartelu.
Leonardo DiCaprio a Robert De Niro spolu v jednom filme
Slávni herci Leonardo DiCaprio a Robert De Niro si spolu zahrali vo filme Vrahovia mesiaca kvetov (Killers of the Flower Moon), ktorý tiež nájdete na Apple TV+, kde patrí medzi najsledovanejšie tituly. Navyše na režisérsku stoličku sa posadil ikonický Martin Scorsese.
Neuveriteľný príbeh podľa skutočných udalostí o bohatých Indiánoch, nekonečnej ľudskej chamtivosti, vlne hrozných zločinov, ktoré spočiatku nikto nechcel vyšetrovať, a láske, ktorá sa môže zrodiť z tých najnižších pohnútok, od divákov získal hodnotenie 77 %.
Akčná komédia
Pre fanúšikov akčných komédií máme tiež tip – Demolačná čata (The Wrecking Crew), ktorú si diváci zamilovali na streamovacej platforme Prime Video. Tvrdia, že je to „vtipná jednohubka“, ktorú priam zhltli.
V hlavných úlohách sa predstavili známi herci – Jason Momoa a Dave Bautista, ktorí stvárnili vzájomne odcudzených bratov. Po záhadnej smrti otca sa však opäť stretnú. Snažia sa zistiť, čo sa stalo, ale ich pátranie odkrýva až príliš veľa tajomstiev a konšpirácií, ktoré môžu ich rodinu roztrhať na kusy.
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