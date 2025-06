Ukradne vám spánok: Jeden z najlepších hororov minulého roka dorazil na streamovaciu platformu. Má slušné hodnotenie, až 70 %

Keby ste si mohli kúpiť večnú mladosť, urobili by ste to? A za akú cenu? Táto hororová novinka odkrýva hranice medzi krásou a hrôzou, medzi túžbou po dokonalosti a úplnou stratou svojho vlastného „ja“. Film získal celosvetový úspech a aj nomináciu na prestížne ocenenie.

Temná satira o kráse, starnutí a posadnutosti dokonalosťou, si vyslúžila miesto v rebríčkoch najlepších hororov roka 2024.

Režisérka a scenáristka Coralie Fargeat, známa vďaka filmu Revenge, opäť prišla s originálnym, znepokojujúcim dielom, ktoré vás pohltí svojou desivou atmosférou.

V hlavnej úlohe zažiarila Demi Moore ako Elisabeth Sparkle, starnúca televízna hviezda, ktorá sa odmieta zmieriť s tým, že jej sláva upadá. Keď dostane ponuku na užívanie tajomnej látky — zázračnej „substancie“, ktorá jej umožní byť mladšia, krajšia a úspešnejšia, prijme ju. Má to však jednu podmienku, o život sa musí deliť so svojím mladým alter egom Sue (v podaní Margaret Qualley). Jeden týždeň patrí Elisabeth, druhý Sue. Zdá sa to spravodlivé, kým však systém nezačne praskať vo švíkoch a veci sa nezvrhnú do desivého chaosu.

Diváci sú nadšení

Horor Substancia sa nebojí ísť pod kožu. Ponúka viac než len krv a napätie. Je to totiž brutálna reflexia posadnutosti mladosťou a telesnou dokonalosťou, ktorá je teraz aktuálnou témou.

Diváci film na portáli ČSFD chvália, udelili mu slušné hodnotenie — 70 %.

„Musím uznať, že film je veľmi pôsobivý a nesie hlboké posolstvo,“ píše jeden z divákov.

„Tento horor je úplná „pecka“. Absolútne svieža, zaujímavo natočená a zahraná metafora o starnutí. Film si nekladie žiadne servítky, diváci v kine odvracali zrak a híkali od hnusu, čo ma neskutočne bavilo. Snímka skvelo „šliape“, vizuálne aj hudobne, a to čo sa dialo na konci, tak na to sa ani nedá pripraviť,“ dodal ďalší.

Podľa Box Office Mojo, zarobil cez 70 miliónov eur, z toho takmer 55-tisíc eur v slovenských kinách. Snímka si dokonca vyslúžila aj nomináciu na Zlatý Glóbus 2025, nielen za réžiu, ale aj za skvelý herecký výkon Demi Moore.

Horor Substancia je už dostupný na streamovacej platforme Max.