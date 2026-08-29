Legendárny film z roku 2001 Slováci nepochopili. Ak ste výnimka, vyrazí vám dych

Už sa vám stalo, že ste dopozerali film, o ktorom všetci hovoria len v superlatívoch, a zostali ste prekvapení, že prečo? Alebo ste dokonca ani netušili, o čom vlastne bol? Slovenskí a českí diváci vybrali filmy, ktoré nepochopili, a možno budete s týmto rebríčkom súhlasiť. Pravdou však je, že sú tieto snímky vysoko hodnotené a oplatí sa ich vidieť.
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Kraľuje mu Christopher Nolan
Na ČSFD v zozname filmov, ktoré ľudia nepochopili, prvé miesto obsadila snímka Tenet (2020) z dielne legendárneho Christophera Nolana. Akčné sci-fi s tematikou inverzie času popletie hlavu aj tým najpozornejším divákom.
Úlohou hlavného Protagonistu je poraziť hrozbu, ktorá by mohla viesť ku koncu sveta. A to prostredníctvom cestovania v čase. Už asi tušíte, v čom je pozeranie tohto filmu náročné – jednotlivé scény na seba nemusia nadväzovať a dajú zmysel aj neskôr, preto si ich zatiaľ musíte uchovať v pamäti. Filmoví fajnšmekri však Nolanovo umenie vedia oceniť a obdržal od nich hodnotenie 73 %. „Banálny príbeh okorenený nolanovskou genialitou,“ stojí v jednej z recenzií.
Film, ktorý si užijete, aj keď nebudete absolútne tušiť, čo sa deje
Na druhom mieste sa ocitla klasika Mulholland Drive (2001) od Davida Lyncha, ktorá nie je oddychovkou na sobotný večer, ale skôr čerešničkou, ak si ho chcete okoreniť. Hlavnými hrdinkami sú Betty, ktorá si chce v Los Angeles splniť svoj herecký sen, a Rita, ktorá sa objaví v jej dome po tom, ako stratila pamäť. Betty sa jej rozhodne pomôcť a prísť na kĺb tomu, čo sa vlastne stalo. Lynch divákom servíruje scény, ktoré balansujú na pomedzí sna a reality, a v žiadnom momente nemáte istotu, čo je pravda a čo nie.
Tomuto vynikajúcemu filmu svieti hodnotenie 82 %. V recenziách sa objavil názor, že snímke možno nerozumel ani samotný Lynch, avšak aj s otázkou, či je pri jeho filmoch vlastne nutné rozumieť.
Zajac zachráni tínedžera, ale…
Bronzovú pozíciu obsadila mysteriózna dráma Donnie Darko (2001) od režiséra Richarda Kellyho. Donnie Darko je tínedžer so psychickými problémami a víziami. Stretáva zajaca Franka, ktorý ho v noci vyláka von z postele a tým mu zachráni život. Donnie však postupne zisťuje, že vybočiť z časovej slučky nebol najlepší nápad a musí dať veci do poriadku. Aj za tú najtvrdšiu cenu.
Donnie Darko sa môže pochváliť vysokým hodnotením 84 %. Jeden z divákov chytro podotkol, že buď vám tento film vyrazí dych, alebo ho nepochopíte a nebude sa vám páčiť. A my súhlasíme, že pri tejto kategórii snímok pravdepodobne nič medzi neexistuje.
V prvej desiatke zoznamu sa nachádzajú aj ďalšie filmy Christophera Nolana – Počiatok (Inception) a Interstellar. A taktiež aj od Davida Lyncha – Mazacia hlava (Eraserhead) a Lost Highway. Takže ak by sme mali korunovať režisérov, ktorých snímky dokážu divákov zmiasť najviac, no zároveň sú kvalitným kinom, ktoré musíte aspoň raz za život vidieť, sú to títo dvaja.
Top 10 filmov, ktoré slovenskí a českí diváci podľa ČSFD nepochopili
- Tenet
- Mulholland Drive
- Donnie Darko
- 2001: Vesmírna odysea
- Počiatok
- Atlas mrakov
- Mazacia hlava
- Lost Highway
- Interstellar
- Fontána
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