Služba, ktorú využívali mnohí Slováci, už nie je zadarmo. Známa sieť lekární vysvetľuje dôvody

Lekárne s logom Dr. Max patria medzi najznámejších a najvýznamnejších hráčov vo svojom segmente na Slovensku. Podobne, ako v iných oblastiach, aj v tomto biznise sa spolu s kamennými prevádzkami rozbieha e-commerce. Pohodlné nakupovanie, respektíve rezervovanie si tovaru cez internet s následným vyzdvihnutím v pobočke už v súčasnosti využíva množstvo ľudí. V posledných dňoch si však za doteraz bezplatnú službu priplatia.
Ako sa nám na základe vlastnej skúsenosti podarilo zistiť, sieť lekární v januári zaviedla poplatok za rezerváciu tovaru vo výške 0,99 eura. V niektorých prípadoch sa tak nákup voľnopredajného sortimentu môže máličko predražiť.
Dva nákupy, rozdielny výsledok
Nový poplatok vo výške 0,99 eura sme si prvýkrát všimli už vo štvrtok 29. januára, keď sme urobili internetovú rezerváciu tovaru dostupného v pobočke. Do hodiny sme si daný sortiment mohli vyzdvihnúť a pri interakcii s pracovníčkou sme sa na položku opýtali. Podľa jej slov bol poplatok zavedený 28. januára, no v konečnom dôsledku bola aj po započítaní položky výsledná hodnota nákupu nižšia, než ako keby sme ho zrealizovali priamo v lekárni.
To už ale neplatilo o pár dní neskôr, keď sme skúsili vykonať rezerváciu opätovne, tentoraz v inej prevádzke. V košíku sme mali tri produkty, kde lekáreň poskytuje akciu 2+1 zadarmo (zadarmo je najlacnejší z troch produktov, pozn. red.). Celková platba sa nám aj v tomto prípade navýšila o 0,99 eura. Cena nakúpených produktov priamo v lekárni však bola rovnaká, ako tá na webe, v platnosti bola tiež spomínaná akcia 2+1.
V praxi to znamená, že sa nám pre poplatok nákup mierne predražil. Pracovníčky lekárne sme sa opäť opýtali na uvedenú položku – z jej reakcie vyplývalo, že bola zavedená takpovediac z logistikých dôvodov. Objednávku totiž musí zamestnanec pobočky pripraviť. Zároveň poznamenala, že u nich sú ceny produktov veľmi podobné tým internetovým, čo v nás len umocnilo pocit, že s internetovou rezerváciou sme v tomto prípade nakúpili naozaj o čosi drahšie.
Sieť lekární reaguje
S otázkami sme sa teda obrátili priamo na spoločnosť Dr. Max, ktorá nám potvrdila, že poplatok za rezerváciu sortimentu bol zavedený 28. januára. Týkať sa má všetkých voľnopredajných položiek, ktoré si zákazník vyzdvihuje osobne v lekárni.
„V posledných rokoch výrazne narástol počet rezervácií cez web a aplikáciu. Pre zákazníka ide o veľmi pohodlnú službu – objedná si tovar a v lekárni ho má okamžite pripravený k odberu. Pre lekáreň však ide o činnosť, ktorá si vyžaduje čas, administratívu a personálne kapacity. Zavedenie poplatku vo výške 0,99 € pokrýva časť nákladov spojených s týmto procesom a zároveň umožňuje, aby bola služba dlhodobo udržateľná,“ uviedla pre interez zástupkyňa Dr. Max Kvetoslava Vacek.
Ako ďalej dodala, zákazníci majú stále možnosť využiť bezplatné doručenie do Balíkovo boxov a výdajných miest.
