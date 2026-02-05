Služba, ktorú využívali mnohí Slováci, už nie je zadarmo. Známa sieť lekární vysvetľuje dôvody

Ilustračná foto: Facebook (Lekáreň Dr. Max)

Jakub Baláž
Matej Mensatoris
Zákazníkov populárnej siete slovenských lekární v posledných dňoch prekvapil nový poplatok. Od kompetentných sme zisťovali, prečo k takémuto kroku pristúpili.

Lekárne s logom Dr. Max patria medzi najznámejších a najvýznamnejších hráčov vo svojom segmente na Slovensku. Podobne, ako v iných oblastiach, aj v tomto biznise sa spolu s kamennými prevádzkami rozbieha e-commerce. Pohodlné nakupovanie, respektíve rezervovanie si tovaru cez internet s následným vyzdvihnutím v pobočke už v súčasnosti využíva množstvo ľudí. V posledných dňoch si však za doteraz bezplatnú službu priplatia.

Ako sa nám na základe vlastnej skúsenosti podarilo zistiť, sieť lekární v januári zaviedla poplatok za rezerváciu tovaru vo výške 0,99 eura. V niektorých prípadoch sa tak nákup voľnopredajného sortimentu môže máličko predražiť.

Dva nákupy, rozdielny výsledok

Nový poplatok vo výške 0,99 eura sme si prvýkrát všimli už vo štvrtok 29. januára, keď sme urobili internetovú rezerváciu tovaru dostupného v pobočke. Do hodiny sme si daný sortiment mohli vyzdvihnúť a pri interakcii s pracovníčkou sme sa na položku opýtali. Podľa jej slov bol poplatok zavedený 28. januára, no v konečnom dôsledku bola aj po započítaní položky výsledná hodnota nákupu nižšia, než ako keby sme ho zrealizovali priamo v lekárni.

To už ale neplatilo o pár dní neskôr, keď sme skúsili vykonať rezerváciu opätovne, tentoraz v inej prevádzke. V košíku sme mali tri produkty, kde lekáreň poskytuje akciu 2+1 zadarmo (zadarmo je najlacnejší z troch produktov, pozn. red.). Celková platba sa nám aj v tomto prípade navýšila o 0,99 eura. Cena nakúpených produktov priamo v lekárni však bola rovnaká, ako tá na webe, v platnosti bola tiež spomínaná akcia 2+1.

Reprofoto: Dr. Max

V praxi to znamená, že sa nám pre poplatok nákup mierne predražil. Pracovníčky lekárne sme sa opäť opýtali na uvedenú položku – z jej reakcie vyplývalo, že bola zavedená takpovediac z logistikých dôvodov. Objednávku totiž musí zamestnanec pobočky pripraviť. Zároveň poznamenala, že u nich sú ceny produktov veľmi podobné tým internetovým, čo v nás len umocnilo pocit, že s internetovou rezerváciou sme v tomto prípade nakúpili naozaj o čosi drahšie.

Sieť lekární reaguje

S otázkami sme sa teda obrátili priamo na spoločnosť Dr. Max, ktorá nám potvrdila, že poplatok za rezerváciu sortimentu bol zavedený 28. januára. Týkať sa má všetkých voľnopredajných položiek, ktoré si zákazník vyzdvihuje osobne v lekárni.

Lekáreň Dr. Max v Banskej Bystrici. Ilustračná foto: Matej Mensatoris

V posledných rokoch výrazne narástol počet rezervácií cez web a aplikáciu. Pre zákazníka ide o veľmi pohodlnú službu – objedná si tovar a v lekárni ho má okamžite pripravený k odberu. Pre lekáreň však ide o činnosť, ktorá si vyžaduje čas, administratívu a personálne kapacity. Zavedenie poplatku vo výške 0,99 € pokrýva časť nákladov spojených s týmto procesom a zároveň umožňuje, aby bola služba dlhodobo udržateľná,“ uviedla pre interez zástupkyňa Dr. Max Kvetoslava Vacek.

Ako ďalej dodala, zákazníci majú stále možnosť využiť bezplatné doručenie do Balíkovo boxov a výdajných miest.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ľudia pod Tatrami potichu prichádzajú o prácu. Veľká firma postupne prepúšťa desiatky zamestnancov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Jeffrey Epstein
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zdravie
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac