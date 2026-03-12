Slováci sedia na investičnom poklade: Ceny tejto nehnuteľnosti raketovo rastú, zabudnite na byty aj domy

Ilustračná foto: TASR - Radovan Stoklasa

Martin Cucík
Na našom trhu sa skrýva investičný klenot. Popri bytoch či domoch sa javí ako rozumná investícia garáž alebo parkovacie miesto.

Segment garáží a parkovacích miest sa na Slovensku vyprofiloval ako samostatná investičná trieda, ktorá si udržuje rast cien aj v čase, keď ceny rezidenčných nehnuteľností ostávajú na vysokej úrovni či pokračujú v raste. Výhodou je nižšia obstarávacia cena tohto typu nehnuteľností.

Kým realitný trh s bytmi v roku 2025 aj 2026 zaznamenal výrazné zvýšenie cien a silný dopyt, segment garáží sa stáva atraktívnym aj pre investorov a ľudí, ktorí hľadajú stabilnú investíciu s nižším vstupným kapitálom.

Ceny garáží a parkovacích státí niekde rastú rýchlejšie ako byty

Podľa portálu Parking.sk ceny samostatných garáží a parkovacích státí na Slovensku rastú dvojciferne, pričom tempo zvyšovania cien v niektorých regiónoch prekonáva aj rast bytov. Najvýraznejšie sa to prejavuje v Bratislave, kde je parkovanie dlhodobo limitované a regulované a mnohé garáže sa ani nedostanú na realitné portály. Okamžite ich kupujú alebo si prenajímajú susedia z okolia.

Foto: Profimedia

Priemerné parkovacie miesto na Slovensku sa aktuálne predáva za približne 23 000 eur, čo medziročne predstavuje nárast o 16 %. Najvyššie ceny sú stále v Bratislave, kde priemerné parkovacie miesto stojí viac než 33 000 eur a garážové státie sa pohybuje okolo 37 000 eur, teda o 41 % viac než celoslovenský priemer. Rozdiel medzi hlavným mestom a ostatnými regiónmi pri cenách garáží presahuje 13 000 eur.

Niektoré „kúsky“ sa pritom svojou cenou doťahujú aj na ceny bytov. Ako uviedla sieť RE/MAX, v roku 2024 predali v Starom Meste v Bratislave samostatnú garáž za 100 000 eur.

Kľúčová je lokalita

Garáže sa postupne stávajú samostatnou investičnou triedou. Kľúčovými faktormi sú lokalita, regulácia parkovania a pomer medzi obstarávacou cenou a výškou nájmu.

Dobrou investíciou sa garáž stáva predovšetkým v správnej lokalite. Teda tam, kde je dlhodobý nedostatok parkovania, regulácia a hustá zástavba. Rozhodujúci je aj pomer ceny a nájmu. V Bratislave sa nájom pohybuje približne medzi 80 až 150 eurami mesačne, čo pri rozumnej vstupnej cene môže znamenať hrubý výnos na úrovni 4 až 7 percent ročne,“ uviedla v tlačovej správe Marta Čajkovská zo siete realitných kancelárií RE/MAX Vista Bratislava.

Ilustračná foto: Unsplash

Podľa aktuálnych ponúk na realitných portáloch cena najdrahších garáží v Bratislave ľahko presiahne hranicu 50 000 eur. Naozaj exkluzívne ponuky sa môžu dostať až na 100 000 eur.

Nedostatok miesta ako výhoda investície

Ceny garáží zostávajú vysoké najmä pre nedostatok nových miest a stále silný dopyt v hustej zástavbe miest. Trh s parkovaním je zároveň menej ovplyvniteľný pohybmi úrokových sadzieb, pretože väčšina kupujúcich využíva vlastné financie.

Pokiaľ sa počet dostupných miest výrazne nezvýši, garáže môžu aj naďalej predstavovať stabilnú alternatívu k tradičným nehnuteľnostiam s nižšími vstupnými nákladmi, jednoduchšou správou a podobným výnosom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac