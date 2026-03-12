Slováci sedia na investičnom poklade: Ceny tejto nehnuteľnosti raketovo rastú, zabudnite na byty aj domy

Segment garáží a parkovacích miest sa na Slovensku vyprofiloval ako samostatná investičná trieda, ktorá si udržuje rast cien aj v čase, keď ceny rezidenčných nehnuteľností ostávajú na vysokej úrovni či pokračujú v raste. Výhodou je nižšia obstarávacia cena tohto typu nehnuteľností.
Kým realitný trh s bytmi v roku 2025 aj 2026 zaznamenal výrazné zvýšenie cien a silný dopyt, segment garáží sa stáva atraktívnym aj pre investorov a ľudí, ktorí hľadajú stabilnú investíciu s nižším vstupným kapitálom.
Ceny garáží a parkovacích státí niekde rastú rýchlejšie ako byty
Podľa portálu Parking.sk ceny samostatných garáží a parkovacích státí na Slovensku rastú dvojciferne, pričom tempo zvyšovania cien v niektorých regiónoch prekonáva aj rast bytov. Najvýraznejšie sa to prejavuje v Bratislave, kde je parkovanie dlhodobo limitované a regulované a mnohé garáže sa ani nedostanú na realitné portály. Okamžite ich kupujú alebo si prenajímajú susedia z okolia.
Priemerné parkovacie miesto na Slovensku sa aktuálne predáva za približne 23 000 eur, čo medziročne predstavuje nárast o 16 %. Najvyššie ceny sú stále v Bratislave, kde priemerné parkovacie miesto stojí viac než 33 000 eur a garážové státie sa pohybuje okolo 37 000 eur, teda o 41 % viac než celoslovenský priemer. Rozdiel medzi hlavným mestom a ostatnými regiónmi pri cenách garáží presahuje 13 000 eur.
Niektoré „kúsky“ sa pritom svojou cenou doťahujú aj na ceny bytov. Ako uviedla sieť RE/MAX, v roku 2024 predali v Starom Meste v Bratislave samostatnú garáž za 100 000 eur.
Kľúčová je lokalita
Garáže sa postupne stávajú samostatnou investičnou triedou. Kľúčovými faktormi sú lokalita, regulácia parkovania a pomer medzi obstarávacou cenou a výškou nájmu.
„Dobrou investíciou sa garáž stáva predovšetkým v správnej lokalite. Teda tam, kde je dlhodobý nedostatok parkovania, regulácia a hustá zástavba. Rozhodujúci je aj pomer ceny a nájmu. V Bratislave sa nájom pohybuje približne medzi 80 až 150 eurami mesačne, čo pri rozumnej vstupnej cene môže znamenať hrubý výnos na úrovni 4 až 7 percent ročne,“ uviedla v tlačovej správe Marta Čajkovská zo siete realitných kancelárií RE/MAX Vista Bratislava.
Podľa aktuálnych ponúk na realitných portáloch cena najdrahších garáží v Bratislave ľahko presiahne hranicu 50 000 eur. Naozaj exkluzívne ponuky sa môžu dostať až na 100 000 eur.
Nedostatok miesta ako výhoda investície
Ceny garáží zostávajú vysoké najmä pre nedostatok nových miest a stále silný dopyt v hustej zástavbe miest. Trh s parkovaním je zároveň menej ovplyvniteľný pohybmi úrokových sadzieb, pretože väčšina kupujúcich využíva vlastné financie.
Pokiaľ sa počet dostupných miest výrazne nezvýši, garáže môžu aj naďalej predstavovať stabilnú alternatívu k tradičným nehnuteľnostiam s nižšími vstupnými nákladmi, jednoduchšou správou a podobným výnosom.
