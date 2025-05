Hrozivý incident na južnom Slovensku: Žena bodla nožom svojho manžela, predchádzala tomu rodinná hádka

V obci neďaleka mesta Komárno sa dnes udial desivý incident. Po vzájomnej hádke žena bodla svojho manžela.

Informuje o tom portál Tvnoviny. Prípad sa mal udiať v obci Nesvady, ktorá sa nachádza v okrese Komárno. Tam sa mala medzi dvoma manželmi udiať hádka, po ktorej 27-ročná žena zobrala do ruky nôž a bodla ním svojho 30-ročného manžela do ruky a do chrbta.

Muža hospitalizovali v nemocnici v Komárne, jeho zranenia nie sú vážne a nachádza sa mimo ohrozenia života.