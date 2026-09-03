Putin prehovoril o konci vojny na Ukrajine. Tvrdí, že stále existuje šanca na mier

Vladimir Putin verí, že vojna na Ukrajine sa môže skončiť mierovou dohodou. Podľa šéfa Kremľa existuje reálna šanca na vyriešenie konfliktu a o podporu mierového procesu sa podľa neho usiluje viacero krajín vrátane Spojených štátov a Číny. Rokovania však komplikuje pokračujúca vojna a najmä ukrajinské útoky na ruskú dopravnú infraštruktúru či obavy o bezpečnosť civilnej leteckej dopravy.
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Putin označil hlásené hrozby voči civilným lietadlám a útoky na obchodné lode za akty štátneho terorizmu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naopak upozorňuje, že ruský vzdušný priestor je pre civilné lietadlá nebezpečný pre prítomnosť ukrajinských dronov. Kyjev preto vyzval medzinárodné letecké orgány na odporúčanie, aby sa ruskému vzdušnému priestoru vyhýbali. Moskva zároveň pokračuje v kontaktoch s administratívou prezidenta Donalda Trumpa vrátane rokovaní medzi spravodajskými službami.
Putin verí v koniec vojny na Ukrajine
Ruský prezident Vladimir Putin je presvedčený, že existuje šanca na uzavretie mieru vo vojne na Ukrajine. Úsilie však sťažujú ukrajinské útoky na dopravnú infraštruktúru a výzva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pre civilné lietadlá, aby sa vyhýbali ruskému vzdušnému priestoru. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Sme vďační všetkým, ktorí sa snažia prispieť k vyriešeniu tohto problému. Existuje šanca? Podľa môjho názoru áno, existuje,“ vyhlásil šéf Kremľa na Východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku. Podporiť mierovú dohodu je podľa jeho slov pripravených mnoho krajín vrátane USA a Číny.
Ukrajinské útoky na civilné obchodné lode a „hlásené hrozby útokov na civilné lietadlá“ sú však „akty štátneho terorizmu, ktoré komplikujú vyhliadky na bilaterálne mierové rokovania“.
Podľa Zelenského je ruské nebo nebezpečné
Zelenskyj tento týždeň leteckým spoločnostiam a poisťovniam odkázal, že ruské nebo je kvôli prítomnosti ukrajinských dronov veľmi nebezpečné. Doplnil však, že Ukrajina bude cieliť len na ruské vojenské zariadenia a neohrozí civilné lietadlá.
Ukrajina v stredu vyzvala Medzinárodnú organizáciu civilného letectva (ICAO), aby členským štátom odporučila zakázať civilným lietadlám prelety cez ruský vzdušný priestor. Ukrajinský vzdušný priestor je považovaný za nebezpečný od začiatku invázie v roku 2022.
Rusko pokračuje v rozhovoroch aj s USA
Putin uviedol, že Rusko pokračuje v kontaktoch s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Podporujeme obnovenie plnohodnotných vzťahov so Spojenými štátmi. To však nezávisí len od nás, závisí to od americkej strany. Ako tomu rozumiem, cítim a pozorujem, prezident Trump je odhodlaný k takémuto pozitívnemu a konštruktívnemu zapojeniu,“ uviedol šéf Kremľa.
Kontakty pokračujú aj cez Trumpových vyslancov a medzi spravodajskými službami oboch krajín, dodal Putin. Riaditeľ CIA John Ratcliffe sa minulý týždeň v Moskve stretol so svojím ruským náprotivkom. O predmete ich rokovania neinformovala ani jedna zo strán.
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