Niekedy stačí jedna nevinná poznámka: 4 najurážlivejšie znamenia, ktoré vám len tak neodpustia

Niektorí ľudia dokážu nad nepríjemnou poznámkou mávnuť rukou, iní si ju v hlave prehrávajú ešte dlho po tom, čo už ostatní dávno zabudli, čo vlastne zaznelo. Podľa astrológie vnímavosť na kritiku, citlivosť či potreba uznania môžu súvisieť aj s tým, v akom znamení sme sa narodili.
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Každý reaguje na kritiku inak, pričom úlohu zohráva povaha, skúsenosti aj prostredie, v ktorom človek vyrastal. Ak sa však pozrieme na znamenia zverokruhu z trochu zábavnejšej perspektívy, štyri z nich sa často spájajú s väčšou citlivosťou a sklonom brať si veci osobne.
Rak: Slová si berie k srdcu
Raci patria medzi najcitlivejšie znamenia zverokruhu. Veľa vecí prežívajú intenzívne a dokážu veľmi rýchlo vycítiť aj zmenu nálady či tónu hlasu. Keď ich niekto skritizuje alebo sa ich dotkne poznámkou, ktorá sa im zdá necitlivá, môžu si ju zapamätať na oveľa dlhší čas, než by druhý človek očakával.
Nejde pritom vždy o samotné slová, ale najmä o pocit, ktorý v nich zanechali. Rak sa navyše nemusí okamžite ozvať. Niekedy radšej stíchne, stiahne sa do seba a svoje sklamanie spracováva v súkromí. O to väčším prekvapením potom môže byť, keď po čase vytiahne situáciu, o ktorej si druhá strana myslela, že je dávno zabudnutá.
Lev: Kritika zasiahne jeho hrdosť
Levy bývajú sebavedomé a rady cítia, že si ich okolie váži. Práve preto môže byť pre nich kritika mimoriadne citlivou témou. Ak niekto spochybní ich schopnosti, rozhodnutie alebo úspech, môžu to vnímať nielen ako obyčajnú poznámku, ale aj ako útok na svoju hrdosť.
A keďže Lev nerád prehráva, jeho reakcia voči tomu môže tú druhú osobu zabolieť. Neznamená to však, že Lev nedokáže prijať kritiku. Skôr potrebuje cítiť, že je podaná s rešpektom. Ak má pocit, že ho niekto zhadzuje pred ostatnými, jeho ego môže dostať poriadnu ranu.
Škorpión: Nezabúda ľahko
Škorpióni sú známi svojou intenzitou a silnými emóciami. Ak im niekto ublíži, nemusia na to len tak zabudnúť. Na rozdiel od znamení, ktoré sa nahnevajú a o pár minút už nevedia, prečo, Škorpión môže situáciu analyzovať do najmenších detailov. Pamätá si, čo bolo povedané, kto to povedal a za akých okolností.
Ak sa cíti zradený alebo zosmiešnený, môže si vytvoriť odstup a dôveru už nemusí obnoviť tak ľahko. Jeho citlivosť preto často nie je viditeľná na prvý pohľad. Namiesto okamžitej reakcie môže prísť ticho, chlad a postupné stiahnutie sa.
Ryby: Citlivosť je ich silnou aj slabou stránkou
Ryby vnímajú svet veľmi emocionálne a často premýšľajú aj nad tým, čo sa skrýva za slovami druhých. Práve preto si môžu niektoré poznámky vysvetliť oveľa osobnejšie, než boli pôvodne myslené. Nevinný vtip tak môže v ich hlave postupne narásť do pocitu, že ich niekto odmieta, neberie vážne alebo si ich neváži.
Keďže majú bohatý vnútorný svet, dokážu nad jednou vetou premýšľať ešte dlho po skončení rozhovoru. Ich citlivosť však nie je iba nevýhodou. Vďaka nej bývajú empatické, vnímavé a dokážu si všimnúť emócie ľudí okolo seba, ktoré iní prehliadnu.
Ak poznáte Raka, Leva, Škorpióna alebo Ryby, možno sa pri najbližšej poznámke oplatí na chvíľu zamyslieť, ako ju formulujete. Nikdy totiž neviete, či si ju druhý človek nebude pamätať ešte o niekoľko rokov.
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