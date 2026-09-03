Označenie BIO automaticky neznamená viac živín. Slovenský lekár radí, ako správne nakupovať ovocie

Opäť sme sa rozprávali s uznávaným slovenským gastroenterológom Ladislavom Kuželom. Tentoraz nás zaujímalo, ako si máme v obchode vyberať ovocie a zeleninu, a ako môžeme len napohľad zistiť, ktorý produkt má najviac živín. Expert radí dodržiavať niekoľko jednoduchých pravidiel.
správy od nás budete mať ako prví.
Nehľadajte dokonalé ovocie
„Moja najdôležitejšia rada je možno pre niekoho prekvapivá, pretože znie: Nehľadajte dokonalé ovocie. Oveľa dôležitejšie je ovocie pravidelne jesť a striedať jeho druhy, pretože vyšší príjem ovocia a zeleniny je spojený s lepším zdravím,“ povedal na úvod pre interez gastroenterológ Ladislav Kužela.
Podľa viacerých odborníkov by mal dospelý človek skonzumovať 4 až 5 porcií ovocia a 4 až 5 porcií zeleniny denne. V kontexte celkovej dlhovekosti je ideálne zjesť 2 porcie ovocia a 3 porcie zeleniny. Jedna porcia znamená jeden stredne veľký kus celého ovocia alebo polovicu šálky mrazeného či konzervovaného ovocia, prípadne štvrtinu šálky sušeného ovocia.
Gastroenterológ ďalej radí kupovať rôzne farby ovocia. Nekupovať stále len banány a jablká, ale aj bobuľové ovocie. „Rozličné farby totiž znamenajú aj rozdielne spektrum polyfenolov, karotenoidov a ďalších zdraviu prospešných rastlinných látok. A z pohľadu zdravia je pestrosť minimálne taká dôležitá ako množstvo,“ vysvetlil.
Zároveň odporúča uprednostniť ovocie pred džúsom, pretože obsahuje viac vlákniny. „Sezónne a lokálne je výborná voľba, ale nie je to „podmienka zdravia“. Slovenské jablko alebo slivka v sezóne sú čerstvejšie, chutnejšie, niekedy aj lacnejšie a určite aj ekologicky rozumnejšia voľba než ovocie dovezené cez polovicu sveta. To však neznamená, že banán, pomaranč alebo kivi sú „menej zdravé“,“ dodal.
Ovocie nemusí vyzerať ako z reklamy
A čo sa týka toho, ktoré konkrétne jablko si zo všetkých jabĺk v ponuke vyberieme, by sme mali mať na pamäti, že ovocie nemusí vyzerať ako z reklamy. Malá škvrna alebo nepravidelný tvar predsa neznamenajú, že ovocie má nižšiu nutričnú hodnotu. Práve naopak. „Nepravidelný tvar alebo drobné vizuálne nedokonalosti pri ovocí často naznačujú vyšší obsah obranných látok, ako sú fytonutrienty a antioxidanty.“
Tvrdí, že ak je plod vystavený miernemu prirodzenému stresu (slnečné žiarenie, výkyvy počasia, kontakt s hmyzom alebo mikroorganizmami), rastlina si aktivuje svoje vlastné obranné mechanizmy a pre ľudský organizmus sú práve tieto zlúčeniny najcennejšími antioxidantmi s protizápalovým účinkom.
Navyše podľa experta čerstvé nie je vždy automaticky „zdravšie“ ako mrazené. Dokonca v mnohých prípadoch môže byť mrazené ovocie nutrične bohatšie.
Označenie BIO automaticky neznamená viac živín
Zároveň radí voliť ovocie s výraznou farbou, pretože výrazné prirodzené farby často signalizujú prítomnosť bioaktívnych látok. Ďalším dobrým pravidlom je jesť dúhu. Rôzne farby totiž predstavujú viaceré zdraviu prospešné skupiny rastlinných látok.
Pozerajte aj na čerstvosť, pretože niektoré živiny, predovšetkým vitamín C, sa počas dlhého skladovania postupne strácajú. Preto môže byť lokálna jahoda výživovo zaujímavejšia než jahoda, ktorá cestovala a bola skladovaná niekoľko dní. „To však neznamená, že musíte nakupovať iba na farmárskom trhu. Mrazená zelenina a ovocie môžu byť nutrične veľmi hodnotné, pretože sa často zmrazujú krátko po zbere a ich „zdravotné hodnoty“ sú tak porovnateľné s čerstvými produktmi.“
Dôležitá je aj zrelosť ovocia. Menej zrelé ovocie má síce viac vlákniny, ale sa pomalšie trávi. Prezreté ovocie zas môže vyvolávať výraznejšiu fermentáciu a plynatosť. Preto je pre ľudí, ktorí majú problém s trávením, vhodnejšie úplne zrelé ovocie. Neexistuje však jediná správna fáza zrelosti, pretože každá z týchto fáz ponúka odlišné zdravotné benefity.
Ďalej uviedol, že ak je šupka jedlá, mali by ste zjesť aj tú. Ale nezabudnite ju dobre umyť. Na záver zdôraznil, že označenie BIO automaticky neznamená viac živín. „Z pohľadu zdravia je omnoho dôležitejšie, koľko a akú pestrú škálu ovocia a zeleniny pravidelne jeme. Navyše neexistuje jedna „najzdravšia“ zelenina ani ovocie. Jednoduché pravidlo preto znie: nehľadajte superpotravinu, hľadajte pestrosť, farby a čerstvosť,“ uzavrel.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku