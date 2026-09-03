El Niño naberá na sile. Svet sa pripravuje na extrémy, vrchol príde koncom roka 2026

Extrémne počasie

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Jeho globálne následky budeme pociťovať ešte veľmi dlho potom.

Meteorológovia vydali dôrazné varovanie pred mimoriadne silným klimatickým javom El Niño, ktorý naberá na sile. Extrémne oteplenie povrchových vôd a hlbinné teplotné odchýlky až o 8 °C nad normál slúžia ako palivo pre jav, ktorý dosiahne svoj vrchol koncom roka 2026, no pretrvá minimálne do začiatku roka 2027, pričom jeho najvýraznejší dopad na globálne teploty a počasie sa prejaví až v nasledujúcich mesiacoch.

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Hoci ide o prirodzený jav, v kombinácii s historicky najteplejšími oceánmi hrozia po celom svete devastačné záplavy, extrémne suchá a vlny horúčav. Svetoví odborníci preto mobilizujú humanitárne aj hospodárske zložky, pričom sa spoliehajú na včasné varovania, ktoré dávajú štátom priestor na ochranu infraštruktúry a ľudských životov.

Jeho globálne následky budeme pociťovať ešte veľmi dlho

Ako informuje portál iMeteo, Svetová meteorologická organizácia (WMO) vydala doposiaľ najdôraznejšie varovanie. Prirodzený klimatický jav El Niño je plne v rozmachu a pretvára sa na mimoriadne silnú udalosť. Predpovede meteorológov sa s takmer stopercentnou istotou zhodujú na tom, že tento prírodný jav s nami zostane minimálne do začiatku roka 2027 a jeho globálne následky budeme pociťovať ešte veľmi dlho.

Srdcom celého javu je rovníkový Pacifik, pretože v jeho centrálnej a východnej časti povrchová voda už celé mesiace prudko otepľuje svoje okolie, no to hlavné sa odohráva pod hladinou. V určitých hĺbkach namerali vedci teplotné odchýlky, ktoré presahujú dlhodobý normál o neuveriteľných 8 stupňov Celzia. A práve táto obrovská zásoba akumulovaného tepla slúži ako nevyčerpateľné palivo.

El Niño by malo dosiahnuť svoj absolútny vrchol koncom roka 2026. Najväčší zásah do globálnych teplôt však paradoxne neprichádza v momente vrcholu, ale až v nasledujúcom roku, keď sa nahromadená energia naplno prejaví v atmosfére.

Počasie počas El Nina
Ilustračná foto: Unsplash

Dokáže dramaticky prečíslovať zrážkové mapy sveta

Ide o prirodzený jav, ktorý sa opakuje v niekoľkoročných cykloch, no tentoraz jeho očakávaná sila vzbudzuje rešpekt, pretože El Niño dokáže dramaticky prečíslovať zrážkové mapy sveta. Z toho dôvodu v niektorých oblastiach hrozia extrémne vlny horúčav a dlhotrvajúce suchá. Na opačnom konci sveta, naopak, hrozia prívalové dažde a devastačné záplavy.

Klimatológovia však zdôrazňujú, že rovnaká sila javu neznamená rovnaké škody pre každého. Výsledný efekt ovplyvňuje ročné obdobie, zemepisná poloha aj súbežné správanie iných oceánov. Keďže aj Atlantik a Indický oceán hlásia neobvykle vysoké teploty, pretínanie týchto faktorov môže lokálne prejavy ešte viac zvýšiť.

Extrémne počasie
Ilustračné foto: Unsplash

Pre strednú Európu či Slovensko zatiaľ nemožno s istotou predpovedať konkrétny priebeh nadchádzajúcej zimy, no globálne vyhliadky na jeseň ukazujú nadpriemerné teploty takmer nad všetkými kontinentmi.

El Niño nie je priamym produktom klimatickej zmeny, no rozvíja sa v prostredí, kde sú oceány už aj tak historicky najteplejšie. To vytvára nebezpečnú výbušnú zmes. Predstavitelia OSN aj WMO preto bijú na poplach a mobilizujú humanitárne zložky, vodohospodárov či poľnohospodárske sektory. Dodali, že aj keď prírodu nedokážeme zastaviť, moderná meteorológia dáva svetu kľúčovú výhodu – čas. Včasné varovania a presné sezónne predpovede totiž umožňujú štátom pripraviť infraštruktúru a zachrániť ľudské životy skôr, než rozbúrené počasie naplno udrie.

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