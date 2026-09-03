Leto na Slovensku sa ešte nevzdáva. Zajtra sa v niektorých oblastiach opäť dočkáme tropických teplôt

Chlapec sa ovlažuje vodou

Ilustračné foto: Pexels

Klaudia Oselská
Budúci týždeň príde zlom.

Hoci kalendár už ukazuje začiatok septembra a leto sa pomaly blíži ku koncu, počasie na Slovensku bude v najbližších dňoch pripomínať vrchol prázdnin. Čaká nás návrat slnečného počasia a v niektorých oblastiach aj tropické teploty. Zajtra bude na väčšine nášho územia príjemné letné počasie. No teplotné rozdiely medzi regiónmi budú skutočne výrazné. Kým v Bratislave teplota prekročí hranicu 30 stupňov Celzia, na severe Slovenska sa bude držať len tesne nad 20 stupňami. Definitívny koniec leta však môže prísť už budúci týždeň.

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Nočné teploty medzi regiónmi sa budú výrazne líšiť

Ako informuje portál iMeteo, počas dnešnej noci bude obloha spočiatku prevažne polooblačnáoblačná. Miestami sa môže oblačnosť prechodne zväčšiť natoľko, že bude úplne zamračené. Najmä severné oblasti Slovenska pritom môžu zaznamenať slabé zrážky alebo krátke prehánky. Pôjde však skôr o lokálnu záležitosť a úhrny by nemali byť výrazné.

Nočné teploty sa budú medzi jednotlivými regiónmi pomerne výrazne líšiť. Na väčšine územia klesnú približne na 7 až 12 stupňov Celzia, zatiaľ čo západ a juh Slovenska zostanú citeľne teplejšie. Tam sa minimá môžu pohybovať medzi 13 až 18 stupňov Celzia.

Zajtrajšok prinesie návrat slnka

Počas piatka sa bude počasie postupne zlepšovať. Oblačnosť bude od západu ubúdať a na mnohých miestach sa objaví slnečné počasie. No pretrvávajúca oblačnosť a ojedinelé zrážky sa môžu týkať predovšetkým severných okresov.

Najväčším prekvapením však budú teploty. Na západe a juhu Slovenska môže popoludní teplota vystúpiť až na 27 až 31 stupňov Celzia. Najvyššie hodnoty sa očakávajú najmä v nížinách a teplejších oblastiach. Chladnejšie zostane na severe, Spiši a severovýchode, kde sa maximá budú pohybovať približne od 22 do 26 stupňov Celzia.

Horúčavy, teplo
Ilustračná foto: Unsplash

Teplejšie bude aj v horských oblastiach. Vo výške okolo 1 500 metrov môže teplota počas dňa vystúpiť približne na 17 stupňov Celzia, čo je na začiatok septembra pomerne výrazná hodnota.

Zatiaľ čo v nižších polohách bude počasie pôsobiť takmer letným dojmom, na najvyšších slovenských horách bude situácia podstatne dynamickejšia. Popoludní a najmä večer môže vietor výrazne zosilnieť. V exponovaných polohách sa očakáva západný vietor s intenzitou búrlivého vetra, miestami až víchrice.

Slovensko tak čaká deň plný kontrastov. Kým v Bratislave môže teplota dosiahnuť tropických 31 stupňov Celzia, sever krajiny bude citeľne chladnejší, tam sa teploty budú pohybovať len okolo 22 stupňov Celzia. Napriek tomu bude piatok ďalšou pripomienkou, že začiatok septembra ešte nemusí znamenať definitívny koniec letného počasia.

Tropické teploty zavítajú aj do zvyšku Európy

Tropické teploty čakajú aj zvyšok Európy. Španielsko môže zaznamenať teploty na úrovni až 40 stupňov Celzia, priblížiť sa k nim môžu aj v niektorých častiach Francúzska a v Stredomorí sa teploty budú pohybovať na hranici 30 stupňov.

Rovnako to bude aj na začiatku budúceho týždňa, teplý vzduch bude pretrvávať a maximálne denné teploty na Slovensku môžu znova prekročiť 30 stupňov Celzia. V druhej polovici týždňa nás však už čaká ochladenie. Teploty nevystúpia ani nad 20 stupňov. Koniec leta tak už pomaly klope na dvere.

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